知道怎麼電子投票嗎？王品今年豪發2200元餐券，連零股股東都能領！但前提是要完成電子投票，現在有三種管道參與股東會投票事項，業者估今年將衝千萬筆。

王品股東會紀念品豪發2,200元餐券，吸引許多投資人買進，但如果不是親自到場，零股股東必須完成電子投票，許多人開始問，電子投票怎麼投？遵守疫情社交距離規範避免群聚，該不該親自到場？

為此，三竹資訊與台灣集中保管結算所合作，11日宣佈台灣47家券商電子交易App上「電子投票」專區全面上線，今年超過9成券商提供看盤App電子投票功能，讓小股東用手機就能投票參與公司治理。

王品發2,200元價值餐券，零股需電子投票

王品股東會將在6月5日舉行，今年豪發2200元餐券，零股股東也能領， 但前提條件是必須親自出席或參與電子投票 。由於王品股東會在台中，住在台灣南北區股東或許會評估思考是否該親領紀念品，加上今年逢肺炎疫情肆虐，股東會要求量體溫戴口罩，連續兩次量測額溫37.5度、耳溫38度，就禁止進入會場，電子投票成為方便省錢的意見表達工具。

三竹資訊表示，台灣集中保管結算所與三竹合作，在券商的交易App建置「電子投票」專區，經過多番測試，47家合作券商今年全數上線，投資人以原有憑證即可投票，省時、省力並確保社交距離，參加股東會也能「順時中」。

看盤就能參與投票，注意投票截止日

今年台股開戶投資人數激增，肺炎疫情干擾，三竹協助券商App導入電子投票專區功能家數，從2019年28家激增至2020年47家，超過9成券商在行動看盤軟體裝置電子投票專區，隨股東會旺季到，電子投票筆數有機會繼續攀升。

三竹在台灣行動看盤App市佔率超過91%。 三竹資訊

集保結算所統計近三年股東會親自出席狀況，百人以下規模的股東會從2017年的1,793家次，2019年躍升至1,879家次，股東參與股東會意願多，一方面深入了解公司經營現況與市場動能，另一方面是投票表決公司的營運事項。

10年前台灣集中保管結算所就推動電子投票，建置「股票e票通」電子投票平台，不過初期使用率不高，隨智慧型手機興起，集保結算所找上三竹合作，3年前開發完成行動版電子投票系統，券商陸續採用，三竹11日宣佈今年已有47家券商全數增闢「電子投票」專區，方便投資人在交易App遠距投票。

三竹說明，投資人只要打開券商的交易App，就能看到「電子投票」圖示，針對庫存股票顯示可投票公司，也可以輸入證券代號或公司簡稱搜尋，不必大海撈針，進入後點選「開始投票」並同意相關條款，自動列出待表決事項，由於已經紀錄金融憑證就能直接投票。

開放3個投票管道，2020年電子投票挑戰千萬筆

股東電子投票有三管道：首先可以透過「集保e存摺App」，在首頁「我的資產 」下方點選快捷功能「股東e票通」；其次可以在證券商下單App，進入後點選「電子投票」功能；最後一個管道比較麻煩，需要讀卡機，登入「股東e票通」網站，透過憑證登入。

集保指出，對於手邊沒有電腦或是讀卡機的股東， 透過手機App是最便利又快速的投票方法。

三竹資訊從手機跨到大螢幕，董事長為邱宏哲。 王郁倫攝影

根據統計，行動版電子投票功能在交易App上線後，電子投票筆數從2017年的223萬筆，2019年已翻倍至737萬筆，顯示手機投票便利性受歡迎。三竹認為，今年因為肺炎疫情，且合作券商全數開放電子投票，遠距投票筆數有望再度攀升挑戰千萬筆。

責任編輯：陳映璇