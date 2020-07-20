身為歌林創辦家族第三代長孫，李敦仁背負品牌經營失敗的責難，2012年選擇經營一條龍冷凍豬肉精品，聘一群大姐在賣場試吃推廣，他如何拚成台灣最貴豬肉品牌？

伴台灣走過經濟奇蹟，8月8日是老家電品牌歌林（KOLIN）58歲生日。不過，李敦仁身為歌林創辦人李克峻的長孫，這個品牌對他來說卻是一生最沈重的故事。

李敦仁中年創業，榮騰農產從養豬到冷凍分切到門市冷凍櫃經營一條龍，跳脫拍賣市場傳統通路打造豬肉精品品牌。 王郁倫攝影

完成歌林重整階段性任務，一腳踏進養豬產業

2003年左右，李敦仁身為李家第三代長子，從父親李學容手中接下棒子，與姊夫高超群及共同創辦人高家第三代劉啟烈一同治理歌林，三人當時號稱「歌林鐵三角」，分別負責外銷、財務、及內銷，2008年卻因為一筆鉅額美國客戶呆帳，爆發財務危機，高超群跟劉啟烈接連赴美避不見面，剩下只懂內銷的李敦仁在台灣獨自一人面對債務銀行團。

出乎意料是，當時被外界認為「掏空最大嫌疑人」的李敦仁不但沒跑，還自願擔任重整人，留下來跟銀行團一起重整歌林，五個銀行團重整人不信任他，重整過程自然處處被監視，並不好過，而他堅持面對的唯一理由是：不能讓祖父創立的歌林品牌消失。

重整後的歌林，在2012年由憶聲電子標下經營。而李敦仁2010年認為自己已完成階段性任務，選擇離開重整團隊，思索下一步，並在2012年創業成立榮騰農產，代理日本掛川酵母進台灣。

用酵母發酵後的飼料飼養「掛川完熟酵母豬」，肉質細緻甘甜，沒有豬騷味，從屠宰、切割到冷凍運輸，一路延伸到賣場門市設立冷凍專櫃，還賣進超五星頂級日式鍋物名店「但馬家」餐桌，成為但馬家老闆指定唯一豬肉品牌。

從電子業跨到農產畜牧，從家族事業谷底到創業翻身，李敦仁怎麼拚人生事業第二春？

但馬家現在只用榮騰掛川完熟酵母豬肉。 但馬家官網

10年前難忘滋味，讓他拚出台灣最貴豬肉品牌

2010年經朋友介紹，李敦仁認識了東京區最貴的掛川酵母豬。當時為了讓他瞭解肉質原味，朋友還特地用沸騰清水現場涮幾片豬肉給他嚐。

「真的跟電影食神演的一樣，哇！我到現在還記得舌尖上的味道。」李敦仁難得露出誇張的表情向天仰望，因為懂吃也愛美食，代理掛川的完熟酵母豬後來竟然成為他人生大轉彎的新機會。

現在，在JASONS、棉花田有機店或家樂福超市，都可以看到李敦仁的豬肉在冷凍櫃架上，而且價格並不便宜，一斤松板豬1,000元，五花切片肉也要500~600元。

「我們是台灣最貴的豬肉！」李敦仁接受《數位時代》專訪時自信地說，並詳細說明契作農場如何飼養這些高貴的掛川完熟酵母豬：從黑豬到白豬品種、從烏骨雞到紅羽土雞，用酵母發酵的飼料餵食，一年養成中全程不用瘦肉精、無抗生素，無毒飼養。

秉持要讓豬過得爽，肉質才會好，李敦仁契作的農場規定每一個豬圈養的隻數為15頭，是一般農場的一半，每隻豬吃好睡好、有太陽曬、環境通風，吃了酵母發酵含酒精的黃豆、小麥、玉米混合飼料，皮膚紅通通，血液循環良好、空間大，自然精神不緊迫。而且，「豬跟狗一樣聰明！」李敦仁說，經過訓練如廁，豬隻可以走到有水源的地方上完廁所，再回乾式區域睡覺，豬兒愛保持乾淨，豬肉自然沒有一股臊味！

「別人半年養到110斤就宰，我們黑豬養足一年，白豬7個月。」李敦仁再度解說，由於豬很會吃，養的時間又是別人的一倍，豬肉成本自然高，為了解決發酵後豬飼料每天三次的「放飯」作業，李敦仁還發揮電子業知識，開發出飼料餵食機，節省繁重的工作。

榮騰農業的冷藏冰箱。 王郁倫攝影

不過這樣的堅持，讓豬肉的成本高居不下，定價硬是比別人多出一倍以上，那該如何打市場、讓消費者甘心掏錢？

跳脫傳統、靠「大姐」做試吃，三年賣贏日本原廠

這麼重本的養殖，讓李敦仁一開始就決定不走傳統「拍賣市場」這條路，打破慣例，卻引發同業譏笑。

原來，台灣9成以上豬肉都由豬肉養殖戶到各地拍賣市場拍賣，農會每日有公定價，豬肉舖去標溫體豬肉回來分切後銷售，使得婆婆媽媽上市場買豬肉，每天可能來自不同農場，來源不一樣，不僅有品質和食安疑慮，也無法凸顯自家商品的特色。

因此，李敦仁直接找賣場談合作，跳過大盤跟中盤，自己設專櫃，主打單一牧場、進口酵母菌飼養，並靠一群「大姐」們在最前線為品牌接地氣、打口碑。

「大姐試吃推銷這招是日本掛川教我們的，比做再多廣告還有用！」李敦仁說，他口中的「大姐」，是公司聘用專門在專櫃銷售的員工，除了負責駐點推銷外，定期還會聚集到總部開會、交流，了解豬隻的養殖過程與特色，讓這些婆婆媽媽在專櫃上，一邊涮肉，還可一邊介紹飼養方法，再讓消費者現場試吃，靠產品本身的口感來說服顧客。

榮騰農產總部有超級大開放廚房，每月都讓「大姊們」在此開會交流心得。 王郁倫攝影

如此做下來，創業第三年，李敦仁的業績已經超過日本掛川酵母原廠一年營業額，連日方都料想不到！「師傅（指日方）教得好，徒弟（只自己）幫他到處插旗也很開心。」李敦仁說。

23年來口蹄疫區首度除名，澳門成出海第一站

如今，苦熬8年，李敦仁即將再度迎來新的機會。5月，世界動物衛生組織（OIE）宣佈台灣除名口蹄疫疫區，養豬戶拔針（停止施打疫苗）後的機會就是重獲出口資格，台灣養豬產業正式迎來23年來最大機遇，但停止外銷23年，台灣豬肉畜牧業要如何重新站上國際市場？

「現在國際主要對手是西班牙伊比利豬。」李敦仁說，現在榮騰農產跟騰龍興業合作，第一批貨已經賣進澳門，7月更找澳門食神試吃推薦，成為台灣除名疫區後，第一波出海的豬肉品牌。

李敦仁8年前決從零開始，摸索豬肉業的經營技巧。 王郁倫攝影

「一路走來很辛苦！」李敦仁說，當農委會鼓勵農民可以出口豬肉後，經過盤點，覺得港澳跟新加坡是最適合出口的國家，但因為疫情封境關係，澳門是文件審查許可，而香港與新加坡需要派員審查，所以澳門成為第一波鎖定市場。

澳門有很多高級賭場及米其林餐廳，成為李敦仁經營的頂級肉品適合出海口，隨全球因疫情豬肉市場供給緊張，肉價持續上漲，目前李敦仁的農場每月可出口2,000～3,000頭豬，未來會謹慎逐步擴充供給量。

李敦仁笑說，這個冷凍提帶是豬肉界的LV包包。 王郁倫攝影

「沒有歌林那一段，就沒有現在跟掛川的合作！」李敦仁回首歌林的發展，感性地說，在歌林工作的時候，他曾被派去股東三菱電機日本工廠受訓一年多，那也是他人生最寶貴的一段時光，不僅學會流利的日語，也更見識百年歷史的日本公司對品質的要求。

50歲把一切歸零，再重新創業，從只養過狗，到學會養豬養雞，李敦仁用農產畜牧事業重新出發，問他對歌林事件有什麼體悟？「要很小心！一步一腳印，還有，帳要自己看！」李敦仁談到這裡稍微激動起來，站在創立的榮騰農產公三重總公司大門前，58年前，他的祖父也在三重發跡，身為李家第三代長孫，他守在台灣用全新事業證明自己。

責任編輯：蕭閔云