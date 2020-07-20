特斯拉為了刺激銷量，日前在美國將Model Y的價格降低3,000美元，而現在又推出租賃服務，其中這款服務受高檔車買家的青睞。

據外媒Electrek報導，為了衝擊銷量，特斯拉已在美國推出了Model Y的租賃服務。其中，長續航版每月499美元（約新台幣1.4萬元）；高性能版每月679美元（約新台幣2萬元）。兩個版本首付均為4,500美元（約新台幣13.2萬元），具體月付款項隨年里程數變動。

相比Model 3在新車開始生產兩年後才推出租賃服務，Model Y的租賃服務則來得更快。緊湊型SUV Model Y是特斯拉2003年創辦以來推出的第5款汽車，預計將在今年秋天開始交付。儘早推出租賃，也或將進一步刺激特斯拉本季度汽車出貨量。

根據特斯拉的用戶回饋，租賃服務在高檔車買家中非常受歡迎，因為這可以允許買家在升級汽車的同時無需擔憂轉售價值。不過特斯拉的保值率並不低，iSeeCars.com研究顯示，特斯拉Model 3的轉售價值是行業平均水平的五倍以上。3年平均租賃期之後，車輛通常會貶值39.1％，電動汽車平均貶值52.9％，而特斯拉Model 3在第一年使用期，幾乎沒有貶值，在三年使用期後，依然保留90％的價值，是其他電動車型的5倍。

TESLA

按照原計劃，特斯拉擬生產的標準里程Model Y起售價格為39,000美元（約新台幣115萬元），不久前，據CNBC報導，特斯拉表示將取消生產價格更低的標準里程跨界車型Model Y，並將長里程Model Y的價格降低3,000美元（約新台幣8.8萬元）至49,990美元（約新台幣147.4萬元）以促進銷售，同時還更新了其高性能Model Y的版本，將在此前的基礎上增加幾個特徵：最高時速從145英里/小時提高至155英里/小時、高性能剎車等。

投資研究公司Bond Angle預計，第二季度特斯拉Model 3轎車在美國的需求下滑50％，新推出的Model Y需求也不算強勁。也有分析指出，Model Y的降價以及標準里程版本生產計劃取消顯示出美國市場相關需求的下滑，特斯拉要想促進Model Y需求的上升或許還需要進一步降價。據馬斯克上個月致員工的信件暗示，公司很可能實現盈利，但Model Y的銷售還難言成功。

2020年1月，特斯拉宣布中國製造Model Y專案正式啟動。目前，特斯拉中國區並未開放租賃服務，僅可選擇一次性一次性支付全款購買。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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