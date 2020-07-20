年初LINE曾舉辦一次LINE貼圖換代幣活動，讓用戶可回收不再使用的貼圖，一組換取5枚LINE Coins，而今2.0活動上線，對換代幣加倍為10枚！

LINE日前於年度記者會上預告，將推出「貼圖換代幣2.0」活動，開放用戶回收不需要的貼圖，即可換取代幣（LINE Coins）。

今（20）日，LINE於官方帳號「LINE貼圖最前線」即推播「貼圖換代幣2.0」活動訊息，即日起至7月27日23:59止，有收到訊息的用戶，就能以每組貼圖兌換10枚LINE代幣的方式回收不再使用的貼圖。

買太多貼圖、想發揮老貼圖最大價值或計畫「清倉」的用戶怎麼做？《數位時代》整理簡易流程教學與常見問題如下：

想用貼圖換代幣？不是人人都可以！

LINE日前公告，凡在今年7月5日前加入「LINE貼圖最前線」官方帳號之用戶，皆有機會參與此次活動，而今日中午，即透過「LINE貼圖最前線」傳送活動訊息，凡有收到訊息之用戶，皆可參與，換言之，並非所有用戶都可以參加。

且設備也有相關限定，Android裝置需更新版本5.0或以上、iOS裝置則需版本11或以上，且LINE應用程式版本9.14.0或以上才可參加。

數位時代製作

若有收到通知，點選「查看詳情」後，會進入活動操作畫面。

數位時代製作

閱讀「注意事項」並點選同意後，畫面會顯現出可兌換之貼圖項目，每組貼圖可以兌換10枚代幣。

而此次符合參與活動資格的貼圖條件為：「自行使用LINE代幣（LINE Coin）於手機裝置的貼圖小舖內購買，且目前仍可使用之貼圖」，因此選項不包括主題及表情貼等商品。

所有貼圖都能換？退掉能換回來嗎？活動持續多久？

8種條件下，貼圖不得參與此次活動

而值得注意的是，也不是所有貼圖都可以兌換，根據官方公告，符合以下情境之貼圖，無法兌換：

免費獲得之貼圖 他人贈送之貼圖 購買該貼圖時，您的裝置為iOS且LINE版本為4.6.0（含）以前者 透過LINE STORE購買之貼圖 使用LINE拍貼軟體（LINE Creators Studio APP）自行上架後，得以免費下載的自製貼圖 已進行退款手續，依照正當程序不可正常使用之貼圖 因為違反使用條款，而失去使用權之貼圖 目前已自貼圖小舖下架之貼圖

另外，選擇想兌換的貼圖後，點選確定追加，並不會馬上獲得LINE代幣，而是像加入購物車一樣，先收進了計劃兌換的列表中，活動期間內 （7月27日23:59前） ，用戶可以自由地增加、變更或者刪除欲申請兌換代幣之貼圖，直到活動時間截止後才確定兌換。

也就是說，儘管已加入預計兌換的列表中，到7月28日以前，用戶還是可以使用想回收的貼圖。

LINE官方部落格

代幣怎麼發？

至於兌換的代幣，LINE將於7月27日活動結束後陸續發送，並透過「Sticker Info」官方帳號通知用戶，作業時間約需要兩週。

用戶獲得之LINE代幣，將顯示為「獲得免費代幣」，可於LINE應用程式中的「主頁」 > 「設定（齒輪符號）」>「代幣」查看。未滿Android 9.14或iOS 9.15者，則可至LINE應用程式中的「好友」>「設定（齒輪符號）」>「代幣」查看。

責任編輯：張庭銉