LINE購物全新App於雙平台上架，在7月15日正式推出前，使用者也能搶先下載體驗。決定從LINE中獨立，LINE購物背後的策略考量究竟是什麼？

上線兩年半的LINE購物今（10日）宣布推出獨立App，納入「價格追蹤」、「降價通知」、「商店加碼」、「優惠整合」等4大全新功能，將在7月15日正式上線。

疫情影響民眾購物習慣，據資策會產業情報研究所（MIC）調查，LINE購物已經成為綜合類電商平台之外（如PChome或momo）的第二大網購入口，有24.1％消費者會透過LINE購物導購，成為不可忽視新勢力。

LINE購物要獨立在LINE之外推出App，背後的策略考量究竟是什麼？

為何推出獨立App？LINE購物如何跟其他電商巨頭競爭？

LINE購物是LINE旗下的行動電商服務，扮演的是導購平台角色，底下涵蓋LINE 購物、LINE 酷券、LINE 旅遊3大服務。

台灣LINE在本周四（7/9）就預告，LINE購物將推出獨立App。與LINE合作的電商平台認為，目前多數企業App都是朝整合方式前進，提供消費者一站式服務；不過隨著LINE購物推出獨立App，恐怕將缺少一站式體驗。

此外，多數台灣民眾已經習慣在LINE上使用各種功能，「那獨立出來的APP，對於消費者吸引力是什麼？」業者指出，如何改變消費者既有習慣，並增加他們使用LINE購物的黏著度，必然會成為很大的挑戰。

另一方面，也有其他業者認為，LINE將購物功能獨立出來能增加更多商品版面，功能也更有發展性，「使用者體驗比起過去會更直覺，例如不需要經過多次頁面的跳轉。」

據台灣LINE說法，LINE購物App推出後，用戶依然可以從LINE App的入口進入LINE購物，不至於出現缺少一站式服務的問題，用戶可以依照自身使用習慣決定是否下載App。

之所以會將LINE購物獨立成一個App，LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣解釋，一開始將LINE購物功能整合在主App中，是因為要讓用戶使用上方便。

直到有許多用戶反映，「在使用LINE購物時，若收到朋友傳訊息，體驗上會非常干擾。」考量到LINE購物每天不重覆訪客高達1,200萬，流量穩定的情況下，LINE購物決定推出一款獨立App。

顧昌欣表示，LINE購物的定位是「比價導購」，跟其他電商平台的定位並不同。 LINE

事實上，LINE購物兩年多前剛推出時，LINE曾經推出「捷徑」功能，讓用戶點擊圖示就能進入LINE購物。

顧昌欣分析，獨立App跟捷徑的差別在「使用體驗不同」，除了避免受到訊息干擾，主App功能太多，其中的LINE購物受限於既有技術規範，速度上會比較慢；獨立App則不受技術規格限制，使用會更加流暢。

不過，隨著企業多以整合方式發展App功能，LINE身為台灣最多人使用的手機App，將購物功能獨立而出，該如何跟Pchome或是momo等其他電商業巨頭競爭呢？

對此，顧昌欣表示，LINE購物的定位是「比價導購」，跟其他電商平台的定位並不同，「我們是合作方。」並不會有太大衝突。

其他商家也買得到，擴大虛實融合OMO合作

LINE購物推出獨立App，除了操作流暢度提升外，也新增了4大新功能：

「價格追蹤」，用戶可以追蹤特定商品的歷史價格波動，掌握最佳買點。

「降價通知」，能讓用戶在商品降價時收到通知。

「商店加碼」，LINE購物的各個商店會對商品加碼LINE POINTS回饋，或是獨家折扣碼，用戶能一次瀏覽多個商店。

「優惠整合」，幫用戶一次整理所有店家、品牌的活動資訊、支付優惠等訊息。

LINE分析，超過80％民眾習慣先比價再下單。顧昌欣表示，目前在台灣合作的電商已經超過400家、年度成長率達5成，除了本地品牌，也有跟67個海外品牌合作。

LINE購物以AI技術為基礎，系統會分析使用者在LINE平台上的數據，用戶每次進入購物頁面時，會顯示客戶感興趣的商品、內容、影音等，同時搭配LINE Today的廣告版位，致力完善個人化購物體驗，「2018年上線以來，已創造超過300億元的業務量，其中100億元是經由個人化推薦而來。」

LINE購物推出獨立App，除了操作流暢度提升外，也新增了四大新功能。 LINE

顧昌欣指出，LINE購物今年的目標，是要擴大虛實融合（OMO, online merges with offline）發展，先前已經跟家樂福、屈臣氏等實體通路合作，讓顧客在實體店舖消費時，透過 LINE購物掃條碼，賺取LINE POINTS 點數回饋。

「跟實體通路合作線下活動，好處是業者可以快速累積新客數，再回到線上做活動。」顧昌欣表示，OMO合作推出一年多來，已經有10家零售夥伴加入，帶來新客成長3倍之多。

顧昌欣也預告，LINE購物今年會持續以「個人化」、「智慧化」為核心優化，預計在今年第四季推出「智慧搜尋」優化，能夠精準記憶消費者曾經搜尋過的關鍵字，提供相關購物資訊、打造全能購物指南。

責任編輯：張庭銉