LINE台灣年度記者會，首度採用線上串流方式舉行。會中宣布了那些亮點？《數位時代》幫你一次整理。

打破往年慣例，LINE台灣年度記者會，因為新冠疫情影響，首度採用線上串流方式舉行。會中宣布了那些亮點？《數位時代》幫你一次整理。

亮點一：主頁、錢包、貼文串大改版

主頁：新增生日提醒功能、AI推薦個人化內容

LINE預告，將在七月下旬，針對LINE的「主頁」與「錢包」進行改版，LINE服務企劃部資深總監林慶達指出，與過去大的不同，在於增加更多「個人化」設定，這也是LINE連續第三年的大改版。

LINE旗下服務眾多，曾被批評有使用上不夠直覺的問題，在這次的改版中，將過去5個橫向的子分頁，改成「服務釘選」模式，提供2排、共8個位置的服務入口，上排的「貼圖小舖」、「官方帳號」、「主題小舖」、「LINE TAXI」是固定功能，下排用戶能依照需求，自行釘選常用的服務在主頁上，讓常用的服務更好找。

主頁下排用戶能依照需求，自行釘選常用的服務在主頁上，讓常用的服務更好找。 LINE

這次改版中，LINE特別強化生日祝福功能。只要是有設定生日資訊的用戶，系統會提醒前後一週生日的好友壽星，讓用戶能即時傳送賀卡、禮物祝賀。

系統會提醒前後一週生日的好友壽星，讓用戶能即時傳送賀卡、送禮物祝賀。 LINE

主頁上方也新增了小鈴鐺圖示的「通知中心」，像是好友加入邀請、變更顯示名稱、群組邀請等通出，都會在這裡一次顯示。

主頁上方也新增了小鈴鐺圖示的「通知中心」。 LINE

最後是「個人化內容推薦」，系統會透過人工智慧（AI），推薦用戶可能感興趣的相關內容，像是貼圖、LINE MUSIC推薦的音樂等等。

先前LINE曾針對Android版本，推出「聊天室分類」功能，讓用戶區分「好友」、「群組」、「官方帳號」名單。LINE主管表示，先前這項功能開放在Android版本的「LINE Labs」，讓有興趣的用戶自行加入使用，在觀察一段時間後，日本總部已經拍板，將在ios版本推租這項功能，不過時間仍未定。

錢包：支付、消費情報一次統整

另一個改版重點是錢包，將分為轉帳、繳費、乘車碼統整到上方區塊。

此外，會利用人工智慧演算法，推薦用戶有興趣的消費資訊，更會進一步根據用戶的喜好程度，排序不同的消費資訊，因此，每位用戶看到的錢包介面，都會因人而異，LINE大量在頁面中導入人工智慧演算法，做個人化內容推播，就是希望打開更多販售廣告、商品的版塊，也讓整體體驗與Facebook更加類似，至於消費者接受程度、成效如何，就有待時間來檢驗了。

將分為轉帳、繳費、乘車碼統整到錢包上方區塊。 LINE

LINE表示，全新改版的LINE App手機版，預計在7月下旬釋出，iOS與Android雙平台都有，屆時LINE手機版本在10.12.0（含）以上的用戶，將自動套用新介面。

貼文串：開啟新的分潤模式

貼文串則預計將有新的商業模式誕生。官方指出，LINE貼文串每月瀏覽人次高達1,650萬，特別是在探索和追蹤新功能上線後，貼文瀏覽數更是比去年同期成長30%。

今年上半年，LINE貼文串透過「LIINE創作客夥伴計畫」，募集包括上班不要看、愛吃鬼芸芸等超過200位創作客加入貼文串行列，透過開立個人官方帳號，創造更多圖文影音內容。

LINE台灣內容事業副總經理張景雯預告，下半年將推出「創作客創收模式」，並將加強現在最夯的短影音形式內容推薦，增加粉絲推廣和營收分潤。張景雯指出，目前分潤機制已經在日本市場試行，「內部正在設計合理、對創作者合適的分潤模式。」

LINE台灣內容事業副總經理張景雯預告，下半年將推出「創作客創收模式」，增加粉絲推廣和營收分潤。 LINE

他指出，透過這套分潤機制，創作者可以獲得LINE的行銷工具，來獲取相對應的粉絲及流量，有機會開啟異業合作機會，創造更多商業收益。「現在創作者平台很多，LINE貼文串能提供多一個選項。」張景雯表示，詳細的分潤模式內部還在設計中，預計第四季會推出，創作者人數，也希望在年底達到500位。

亮點二：LINE Music新增兩大功能

LINE Music在台灣市場推出一年，推出歌曲轉移匯入的「影像辨識」以及「去人聲跟唱」兩大新功能。

LINE台灣內容事業副總經理張景雯指出，許多用戶在不同平台都有建立歌單，常造成收藏、平台轉移的不便。用戶只需要將其他串流平台的歌單、專輯封面截圖或拍照，系統會透過OCR（光學字元辨識）技術，與LINE MUSIC曲庫快速比對，系統將從內建曲庫中自動建置歌單。

另一個是「去人聲跟唱」功能，在音樂播放時，只要點選動態歌詞，畫面左下角出現「麥克風」圖示按鍵，僅需一鍵點擊後，即可去除原唱歌聲，張景雯指出，這項技術是與日本Sony合作，希望提供用戶不一樣的體驗。

LINE Music在台灣市場推出一年，推出歌曲轉移匯入的「影像辨識」以及「去人聲跟唱」兩大新功能。 LINE

據官方數字，LINE Music累積下載次數達到500萬、註冊用戶350萬。LINE台灣總經理陳立人觀察，因為疫情許多實體演唱會無法舉辦，上半年光是透過「LINE MUSIC官方帳號」直播的線上音樂會，就高達55場、累積超過900萬的觀看次數，換算下來，等於每三個LINE用戶，就有一人看過直播，傳播力驚人。

亮點三：將攜手創作者，販售貼圖周邊商品

從熊大兔兔，到許多本土創作者的出現，貼圖已經形成創作生態系，LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君指出，平均每位台灣用戶，一年可以下載18組貼圖，是日本用戶平均數量的兩倍，可見台灣用戶對貼圖的喜愛。

台灣本土貼圖創作者，也從去年的29萬人增加至45萬人，年成長幅度達55%；台灣架上貼圖總量今年更達到670萬組，較去年成長84%。就商業效益來看，呂苔君分析，台灣前十大創作者，平均累積銷售額達台幣2億，而前五大創作者更是高達2.9億。

隨著生態圈跨大，呂苔君預告，將在LINE購物旗下的LINE口袋商店，開設「LINE CREATORS創作者商品館」，販售貼圖創作者授權的周邊商品，協助貼圖創作者發展更多元的商業可能，不過官方並沒有透露確切的時間。

呂苔君預告，將在LINE購物旗下的LINE口袋商店開設「LINE CREATORS創作者商品館」，販售貼圖創作者授權的周邊商品。 LINE

此外，今年初LINE曾推出「貼圖換代幣」活動，讓部分用戶回收不需要的貼圖，就能獲得10枚代幣。

呂苔君也透露，這項活動之所以受到歡迎，是因為觀察到許多人多年前所購買的貼圖，上面的流行語已經不再流行，或是用戶溝通的目的、風格改變，因此希望透過貼圖回收，讓用戶活用貼圖，並不影響貼圖販售，他透露，預計近期將再度舉辦貼圖回收活動，不過確切日期未定。

責任編輯：蕭閔云