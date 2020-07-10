超過70款支付工具你常用哪幾款？根據調查，全聯PX Pay挾婆婆媽媽大軍衝上常用App第三名，小七的Open錢包市占率竄起，也超車家樂福Pay。

行動支付App已超過70款，應用場景普及下，首度超越信用卡成為民眾最愛結帳工具，而支付工具中，最常被使用的前三名為：LINE Pay（28.1%）、街口支付（15.5%）及全聯PX Pay（11%）；但雖行動支付選項大增，分析師發現用戶卻有逆勢汰除支付App跡象，手機中只有一種Pay的用戶比去年大增15個百分點。

全台支付工具逾70款，Line Pay稱霸王座

資策會MIC調查顯示，台灣有8成用戶使用行動支付App款數介於1~3款，不過，手機只用1款支付的用戶，從2019年的23.6%，上升至2020上半年達37.9%。「全台灣有超過70款行動支付工具，包括通用型或限定型（只限某類品牌店內用），但8成用戶手機只下載3款以內支付App。」資深產業分析師胡自立說。

LINE PAY蟬聯行動支付霸主。 LINE Pay

胡自立更發現一個趨勢，是2019年至2020年間，只用一款支付App的用戶，從去年23.6%上升至今年達37.9%，而手機內有2款或3款App的用戶卻逐年遞減。探究原因，他認為是市場發展逐漸成熟了，大部分用戶開始捨棄不用的支付工具。

當用戶逐漸汰除不常用的支付App，意味行動支付App變得更競爭，而為提高競爭力，越來越多支付App把能使用的通路愈做愈廣，但反而使每一個行動支付App變得更相似，當每一個App都能到處使用，用戶反而不用擁有太多App。

零接觸夯？行動支付首度超越信用卡成首選

行動支付App激烈競爭，已開始取代信用卡，成為用戶最愛的首選結帳方式。胡自立表示，行動支付今年上半首度超越信用卡，成為消費者若能自由選擇，最愛使用的結帳方式。去年信用卡支付比例仍達41.9%，今年上半卻掉至33.9%，行動支付以35.3%首度拿下王座。

但受限於各通路可結帳工具不同（如捷運用電子票證最方便），真正使用頻率上，實體信用卡與現金，仍是民眾結帳支付最大宗（佔超過7成），電子票證第三名（6成），而行動支付以59.7%緊追在後。

悠遊付挾EazyWallet App普及率，市占率高，但使用率則尚未知。 賀大新攝影

而實際付費行為中，最常使用的行動支付工具前5名，分別是LINE Pay（28.1%）、街口支付（15.5%）、PX Pay（11%）、Apple Pay（9.7%）、Easy Wallet/悠遊付（6.2%）。跟2019年相比，第一名Line Pay（含一卡通） 市占率微幅增加，但街口跟Apple Pay下滑，全聯的PX Pay跟Easy Wallet/悠遊付（6.2%）異軍突起衝上第三與第五。

數位時代製作

限定型App崛起，分析原因，全聯PX Pay以婆婆媽媽大軍攻陷城池，衝上最常用支付第三，而Easy Wallet/悠遊付今年才推出，為何一舉拿下第五？胡自立解釋，因為悠遊卡用戶龐大，只要有EasyWallet（查詢悠遊卡消費歷史及餘額的App）就被統計的關係，導致用戶數大，但該數字還不能完全反應是否開通悠遊付。

「限定型行動支付」逐漸分食「通用型支付」用戶滲透率！胡自立表示，今年上半通用型前五名依序為LINE Pay（28.1%）、街口支付（15.5%）、Apple Pay（9.7%）、Easy Wallet/悠遊付（6.2%）與玉山Wallet（5.1%）；限定型前五名則依序為PX Pay（11%）、Fami Pay（3.8%）、Open錢包（1.7%）、Carrefour Pay（1%）與HAPPY GO Pay（0.7%），上述10款行動支付已經囊括82.8%的總用戶，顯示市場開始進入收斂期。

小七數位佈局急起直追，半年內增加近300萬會員。 統一超商

其中限定型支付工具出現變化，小七的Open錢包今年衝上第三名，擠下Carrefour Pay，不過通用型支付App排名則沒有變化。

而觀察各行動支付工具的鐵粉用戶，也各有特色，除支付霸主Line Pay外，18~25歲用戶青睞Apple Pay；26~45歲用戶常用街口支付；46~65歲用戶則為全聯PX Pay。以消費金額來說，街口支付用戶的月均消費「次數」明顯高過其他用戶，但消費多屬小額多次；而Apple Pay用戶消費力最高，在超過1,000元的單次消費金額與均消金額比例，皆明顯高於其他用戶。

責任編輯：蕭閔云