暑假旅遊多，客委會宣佈一般民眾可以索取總面額800元的「浪漫客庄旅遊券」，全臺70個客家文化重點發展區優良餐廳商店都能用，總計14萬張，抽獎攻略在這。

鑒於客庄多處偏鄉，產業類型以微型、小農為主，較難爭取政府相關資源投入，爰為振興及關照客庄觀光及產業發展，客委會特配合行政院針對武漢新冠肺炎所提疫情紓困振興方案，提出369客庄產業振興措施。

第1次「浪漫客庄旅遊券」第1階段已經在7月20日完成抽籤，14萬份沒中嗎？「敬老家庭」中獎率僅6成，沒關係！第2階段14萬張面額800元的「一般民眾」「浪漫客庄旅遊券」登記時間開跑，7月22日起至26日登記，於7月27日公開抽籤，第2階段同樣準備14萬份旅遊券，歡迎民眾把握機會踴躍登記。

怎麼領取客庄券？ 客委會

一般民眾登錄時間？

7月22日9：00開始至7月26日24：00止，抽籤時間為7月27日。

誰可以登錄抽獎？

持有身份證的國人或持有居留證的非本國籍配偶，加上LINE＠客委會好友都能用。

使用時間及方法？

面額100元，總計8張，一證領一次，不找零，需異地消費（跟消費者戶籍地不同），12月31日前使用完畢。

哪裡可以用？

餐廳、旅宿、伴手禮、零售都可以，包括全台11縣市及70個客家文化重點發展區指定店，具稅籍之餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者（不包括電商、百貨、超市、超商、量販店及全國性連鎖商店）。可在LINE官方帳號內查詢店家。

客服相關資訊

免付費專線：每日上午9點至下午5點，撥打0800-898369免付費專線，即有專人接聽協助解答。 智慧語音LINE客服：其他時間搜尋「客委會官方LINE，ID：@hakka_gov，成為好友進入浪漫客庄服務櫃台，點選智能客服為您提供服務。 期間：即日起至109年12月31日止。