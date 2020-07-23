新創團隊「鉅怡智慧」深入洞察市場需求，透過攝影機實現非接觸心跳、心率變異、血壓及呼吸等生理資訊監測。他們如何掌握優勢，在後疫情時代成功拓展新商機？

2018 年成立的鉅怡智慧 ( Face Heart ) 由交通大學講座教授吳炳飛領軍，技術團隊耗時 5 年研究，成功開發「影像式生理訊號健康管理系統」。透過攝影機進行非接觸模式的心跳、心率變異、血壓及呼吸等生理資訊監測，前瞻技術應用備受市場注目。

鉅怡智慧加入科技部價創計畫半年後旋即成立公司，吳炳飛解釋，價創計畫的關鍵效益，提供公司種子輪資金以及產業合作夥伴的串聯，讓創業題目得以快速商業化。獲聯發科策略投資，以及取得上海商銀的業務訂單，目前鉅怡智慧的商業估值上看新臺幣5億元。

講市場語言洞悉使用者需求，純種 MIT 團隊集結老中青人才

事實上，學者身分轉換為創業者，不只換位置更要換心態。吳炳飛解釋，由於他過去研究主題與產業互動密切，因此在找尋創業題目過程，第一項優勢是能深入洞察市場的需求。「我常跟團隊成員說，定義研究問題應該用市場導向而非技術導向，」吳炳飛說。

因為從使用者需求角度出發，吳炳飛熟悉市場語言，同時延攬多年前實驗室培育的學生群，這批人才在業界已累積十多年實戰經驗。目前鉅怡智慧的成員一字排開涵蓋老中青三代，能力經驗互補，是鉅怡智慧的第二項競爭優勢。

除此之外，科技部價創計畫協助鉅怡智慧的技術方案快速商業化，在資金運作方面大力推了一把。吳炳飛解釋，團隊善用創業資金，與醫院人體試驗委員會（ IRB ）進行進一步合作，讓技術驗證過程取得數據來源，進而修正數據模型，提升產品良率。

非接觸、多角度量測生理資訊，技術優勢開拓「後疫情」商機

鉅怡智慧的「影像式生理訊號健康管理系統」，主要透過光學技術採用非接觸方式，針對皮膚微血管血色變化進行偵測，進而獲得心跳、血壓與心率變異等多項生理資訊。搭配高速、多角度的人臉辨識量測系統，可避免生理資訊與受試者之間產生「張冠李戴」誤植情況。

此解決方案可應用於居家照護、金融商業、交通駕駛等領域，即時偵測受試者的情緒起伏、疲勞狀況甚至緊張程度。吳炳飛說，如果受測者保持身體靜止狀態，最快 6 秒可完成偵測，如果在一般情境下，必須考慮到人體晃動、光影折射情況。

目前鉅怡智慧的技術偵測心跳約 15 秒，心率變異則是 30 秒， 1 分鐘內可蒐集多項生理數值。因為掌握電腦視覺、光影、及 AI 運算等核心技術，在靜止狀態下每分鐘偵測到的心跳數，可達 2~3 bpm 醫療級精準度，在運動狀態下，獲得的數據也在可用範圍內。

除了居家照護、金融領域應用，今年新型冠狀病毒疫情，也讓鉅怡智慧快速調整市場策略，與額溫槍廠商合作，將既有的人臉偵測技術結合數位體溫計的自動體溫量測功能，可快速聯網手機進行數據傳送。「我們觀察防疫的需求，這項解決方案可具體解決防疫痛點，確實知道:誰在量、有沒有量、何時量的資料真實性」吳炳飛說。

目前這項技術方案正在進行場域驗證，與日本、美國的合作客戶展開洽談，若順利可望將這套解決方案輸出國際。一場疫情讓鉅怡智慧展現新創團隊的機動性及靈活度，結合既有技術優勢並洞察市場需求，成功拓展後疫情時代的新商機。