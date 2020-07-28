醫師開錯藥物的比例有多高？為了避免人為失誤，台灣新創醫守科技推出智慧型藥物安全系統「藥御守」，藉由AI機器學習的演算技術，有效降低醫師開錯藥物機率！

生病就醫原本是為了獲得治療，但如果醫師開錯藥，不僅無助病症，更可能造成嚴重後果！根據統計發現，美國醫院因醫療錯誤的死亡數，僅次於心臟病、癌症，尤其有 51% 的用藥錯誤，來自醫生一開始就開錯處方。

過去曾任萬芳醫院資訊室主任，在醫療與製造業累積達 20 年經驗的龍安靖， 2019 年與醫療人工智慧權威李友專教授共同創立醫守科技，打造智慧型藥物安全系統「藥御守」（ MedGuard ），透過醫療大數據以及 AI 機器學習的人工智慧科技，改善用藥安全，降低醫師開錯藥物的機率。

善用健保資料庫大數據，有效解決醫師開立處方的系統性問題

事實上，台灣非常適合發展醫療 AI 技術，因為台灣健保制度上線多年，病歷電子化程度高，而且資料結構完整，加上臺灣人愛看醫生，進而累積全世界少有的高品質醫療大數據。醫守科技蒐集最近五年高達 13 億筆的處方資料，運用人工智慧從中探索複雜的診斷與用藥關聯以建立模型，並且每年持續更新模型。

龍安靖說，大多數醫師看診時，病患身上 80% 的問題，醫師可透過長年累積的醫學知識開立正確的藥物，但有 20% 的病患由於病因複雜或其他特殊狀況，可能會不當地導致醫師開錯藥。龍安靖長期待在醫療產業，他說開錯藥多半來自 系統性問題 (註1)，但過去缺乏有效的解決方案。

• (註1)系統性問題：由於設計不良的技術、程序、決策等安排造成的複雜問題。

他舉例，某家教學醫院導入用藥錯誤的預防安全系統高達 40 多個，但是傳統的警示系統只能從大原則提醒，無法針對患者個人實際狀況，從上億種藥物與病因之間的組合給予精確建議，導致大約僅有 5% 的第一線醫師會參考這類只能警示大原則的傳統系統。

醫師接受度高，立志踏向國際做全世界生意

開發更彈性多元的 AI 技術強化處方安全、降低用藥錯誤是龍安靖打造醫守科技的初衷。自從藥御守推出後，已經在醫療第一線實際把關超過 120 萬張處方，且醫師對於藥御守的建議接受度達七成以上，導入效益遠遠超過競爭對手 10 倍。龍安靖進一步解釋，目前藥御守的解決方案可分為兩種 : 第一種是鎖定醫學中心及地區型醫院等級的客戶，提供輕巧有彈性的即時用藥安全智能服務，能在醫師看診送出處方的當下即時偵測，一旦發現處方有問題，能夠立刻回傳最合適的診斷與用藥組合建議。這項服務完全背景運作，不干擾醫師原本看診流程，而且醫守的獨家快速導入技術，讓醫院向來最討厭的「系統導入流程」變得輕鬆容易。

另一種是離線型的用藥安全定期分析追蹤報告，提供重大藥安事件、最常開錯的藥品、成本、各科別用藥錯誤分析等多元分析，滿足醫院客戶各醫療單位、藥劑單位與病安中心等管理需求。

醫守科技成立不到一年，在產品與市場開發大有斬獲，龍安靖認為科技部價創計畫幫助甚多。「價創計畫整套制度目的就是促使商業化」，龍安靖表示，除了獲得種子輪資金，價創計畫給予的訓練及輔導，讓他們今年成功申請到美國矽谷知名的創業加速器。醫守科技一開始就是鎖定全球市場做世界生意，龍安靖設定今年公司目標是先打開臺灣市場，持續修正產品策略，為接下來開拓美國市場的 Product-Market Fit （ PMF ）做好準備，讓台灣的醫療資訊強項能在國際間發揮，尤其是新冠肺炎爆發後，讓我們體認到醫療資訊科技必須更有彈性、更利於合作，發揮綜效後才能真正提升類健康。