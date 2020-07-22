商家收到三倍券要怎麼兌領？有統編、沒統編又有什麼不同的兌領方式？

行政院與財政部於今（22）舉辦記者會，說明關於商家收取三倍券後的兌領事宜。《數位時代》整理出4大QA，讓商家能夠一次搞懂。

簡而言之，有統編就直接填寫兌領單、帶三倍券去銀行、郵局兌領；沒有統編，就找工會、協會協助。

Ｑ：兌領期限？

商家的兌領期限則自2020年7月23日至2021年3月31日。

Ｑ：有統編的商家怎麼兌領三倍券？

行政院新聞傳播處

設有統編的商家，只需帶著收到的三倍券，將其背後的表格填寫完畢，上網下載表單填寫兌領單，至全台6,221家銀行、郵局、信用合作社臨櫃兌領，而兌領只能存入帳戶，不能領取現金。

此外，如果商家沒有企業帳戶（如米店、小吃店），則必須再提出商業或稅務登記證明，即可匯入負責人帳戶。

各家銀行都設有兌領單的表單，有些也可以直接上網填寫，如：

Ｑ：沒有統編的商家怎麼兌領三倍券？

行政院新聞傳播處

沒有統編的商家，如計程車司機、民宿、攤商、農漁民，則必須找各工會、公會、協會、自治團體，或農漁會進行代兌。舉例來說，計程車司機若有靠行，則可以委託車行、車隊、合作社代兌；如果是個人司機，則可以找駕駛員相關工會代兌。

金融機構將款項存入受託者（如公會）的帳戶，再由受託人轉交委託人。

但如家庭美髮師、SOHO族、店家攤販，無法委託代領的自營作業者，若有投保職業工會的前提下，除了可以請工會代兌之外，也可以至八家公股銀行（台銀、土銀、合作金庫、第一銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、華南銀），填寫三倍券背面表格，帶著兌領券與身分證、預計存款的帳戶資料進行兌領。

但如果是為了領取三倍券才加入工會，也需要攜帶繳納入會會費的證明。

Ｑ：收到的三倍券有摺痕髒污怎麼辦？

三倍券若有折痕、髒污並不影響兌領，如果有破損，標準也比照鈔票，不要破損到太誇張，尚可辨認的前提下都會收。

如果尚有疑問，可以撥打電話1988（一救發發）免付費專線，服務時間為08:30~18:30，全年無休。

責任編輯：蕭閔云