在小七的消費族群裡，有八成以上都曾使用過ibon，不管是購票、繳款、兌換商品甚至是當紅的三倍券、口罩都必須經「它」之手，堪稱是小七最強店員！

口罩、三倍券，2020年至今台灣最搶手的兩大「明星商品」，要在一天內發送到百萬人手上，這位「小七店員」功不可沒！它是ibon，在統一超商打工了14個年頭，最強店員當之無愧。

演唱會、高鐵搶票，預購展覽入場券、兌換商品、列印文件或照片、繳小額罰款，甚至是今年新增的報稅服務，事業愈做愈大的ibon，最大特色是可互動的觸控式螢幕，概念源自日本的多媒體機事務機Multiple Media Kiosk（MMK）。Kiosk原意是街頭上的小售票亭。

由於Kiosk並非一般的web介面，而是封閉系統，當涉及金流、政府部門個資等需要較高安全性的服務時，相對有保障。

後發先至，四大架構實現社區服務理想

日本便利商店的第一台Kiosk，最早是LAWSON在1997年推出。台灣則是在2004年，由萊爾富率先推出Life-ET，接續是隔年的OK go。

直到2006年，晚了一步的統一超商推出「ibon便利生活站」，提供購票、繳費、行動辦公室等八大功能，玩出更多可能性，以規模優勢將Kiosk在台灣發揚光大，實踐社區服務理想。全家在隔年跟進，推出FamiPort。

蔡仁譯攝影

ibon由統一超商旗下的安源資訊開發，2007年開始有列印、門市訂票、取票等服務。2008年，全台7-11店鋪陸續導入後，重要里程碑包括：2010年成為電商、線上遊戲業者的線下支付管道。2012年成為全國最大交通票務平台，同年推出ibon App。

2014年起，統一超商先後與台大智活中心、奧美合作，導入設計思考，改善使用者經驗，改版升級至第二代ibon。

2016年，統一超商再宣告邁入ibon3.0，以行動列印、繳費服務、購物寄貨及票券中心等四大平台為架構，導入更多創新服務，目標是將ibon打造為行動辦公室、自助服務櫃台，以及線上交易平台。

一年服務3億人次，顛覆台灣人生活

ibon上的虛擬交易，為統一超商帶來可觀的手續費與分潤費用。根據統一超商2018年目標，ibon一年的總使用人次已突破3億次。

東方線上曾做過調查，去過小七的人中，有超過八成曾經使用ibon，當中最成功的，首推各類票券銷售服務，徹底顛覆台灣人生活。

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舉例來說，過去每逢金馬影展、國際巨星演唱會等藝文盛事，迷哥、迷姐徹夜排隊，長長人龍擠爆誠品、金石堂等實體購票端點，等待店員逐筆選位、列印票券的現象早已不復見，而是化整為零，把能量分散到大街小巷的超商中。

全年無休的n+1號店員

ibon像是一台強大的吸客機，把民眾不斷拉進小七，只要人來了，就有可能促進額外的消費。再結合自家贈品活動，達到加乘效果，像是利用ibon購票後，可以折扣換一杯美式咖啡等。

行動商務普及後，ibon App結合PRO360達人網，提供創業小幫手商業媒合，包括平面設計、編輯翻譯、清潔等，延伸出更多客製化的生活服務。

這位全台超過5700家小七中，最強的n+1號店員，持續一年365天、一天24小時站崗，在防疫期間扮演公私協力要角。未來ibon與各類Kiosk還會變出什麼新花招？值得期待。

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責任編輯：林芳如

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