LINE TAXI取得交通部多元化計程車審核，將啟動多元化計程車「LINE TAXI Plus」營運服務，與過去服務相比，共有三大亮點。

「LINE TAXI叫車平台」上線將滿一周年，今（22）日宣布通過交通部多元化計程車審核，將啟動多元化計程車「LINE TAXI Plus」營運服務。

究竟「LINE TAXI Plus」跟過去的服務有哪些不同？官方透露了三大亮點。

取得多元計程車營運許可，三大特色一次看

LINE TAXI的前身是TAXI GO，是一款LINE平台上的原生應用，早在2017年開始，就透過官方帳號提供叫車服務。

去年（2019）10月，LINE台灣正式成為TaxiGo最大股東，並將叫車服務整合成「LINE TAXI叫車平台」，並將LINE TAXI的平台和品牌授權，委託給TaxiGo經營，完成LINE在交通服務上的布局，如今上線將滿一周年。

LINE TAXI是一個連結車隊與消費者的開放式平台，平台的成立，讓LINE的服務生態系更加完整，用戶只要點開LINE Taxi的官方帳號，就可以直接預約、叫車，還能使用優惠券等。

LINE TAXI表示，目前合作車隊司機已超過6,000人，註冊會員數現已超過80萬，此外，也正式通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，推出多元化計程車「LINE TAXI Plus」服務。

也就是說，LINE TAXI Plus車資計算免裝錶，費率經主管機關審核通過，遵守政府規範費率之基本下限 （即現行一般計程車運價），並可依乘客需求輔以加成費用，例如：夜間加成時段，叫車尖峰時段、偏遠地點等等。

跟過去相比，LINE TAXI Plus共有三大特色。 LINE TAXI

跟過去相比，LINE TAXI Plus共有三大特色。

首先是「預告固定車資」：乘客叫車時，若選擇LINE TAXI Plus多元計程車，可預跟設上下車地點並預告固定車資，下車地點單趟最多可設定三個，固定車資的好處是，可免除擔心繞路或塞車漲價的情況。

第二是「嚴選舒適車輛」：LINE TAXI Plus多元計程車非黃色車體的計程車，平均車齡不到 4年，不接路招客人，是平台叫車專屬，乘車環境更舒適。

第三是「自動付款免等待」：全面綁定自動付款，趕時間下車時不用等司機結帳，更加快速便利。

LINE TAXI執行長陳泰成：加速本土計程車產業的數位轉型

LINE TAXI表示，目前是審核通過初期，將積極招募優質多元計程車司機，會先以台北市作為多元計程車推廣試行區域，再逐步擴展到新北市與全台其他縣市。

LINE TAXI執行長陳泰成認為：「成為首家通過多元計程車網際網路平台免裝錶計費的本土叫車平台，以免跳錶的數位化計費方式，加速本土計程車產業的數位轉型。」 蔡仁譯攝。

LINE TAXI執行長陳泰成認為：「成為首家通過多元計程車網際網路平台免裝錶計費的本土叫車平台，以免跳錶的數位化計費方式，加速本土計程車產業的數位轉型。」他也補充：「LINE TAXI是開放的叫車平台，我們也歡迎更多優質的司機與車隊加入LINE生態圈，一起創造多贏、共榮的產業生態，提供乘客更好的服務。」

責任編輯：蕭閔云