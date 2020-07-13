一年過去了，LINE官方帳號是否真的出現企業出走潮？LINE自認繳出不錯成績單，下半年將朝兩大目標升級，做好精準行銷。

LINE在去年宣布「官方帳號2.0」計畫，由過去的「吃到飽」模式，走向「以量計價」，曾讓許多品牌企業質疑變相漲價，更醞釀出走潮。

一年過去了，是否真的出現企業出走潮？從LINE官方數字來看，截至六月底，官方帳號數量累積達159萬，年成長18%，LINE自認繳出不錯成績單，下半年將朝兩大目標升級，分別是加強「好友識別能力」，以及協助品牌「維護好友關係」。

新增兩大工具！餐廳也能做「熟客名單」

今年初完成全數官方帳號升級後，LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，下半年會針對「維護好友關係」與「強化識別能力」做功能強化，將推出兩大新產品。

首先是「官方帳號分眾+」，王俞蓉解釋，這其實就是原本CMS後台的再進化，目前官方帳號後台，只能針對好友的性別、年齡、地區等分衆溝通，而「官方帳號分眾+」可以做得更細，讓品牌主在互動中依照好友屬性分類，後續可依各別特性與喜好投遞專屬訊息，甚至可以做到個人化歡迎詞、圖文選單，把客製化做到極致。

王俞蓉表示，下半年會針對「維護好友關係」與「強化識別能力」做功能強化，將推出兩大新產品。 LINE

王俞蓉認為，這項功能的使用情境非常多，例如餐廳業者可以建立自己的「熟客名單」，疫情影響下，就算顧客無法上餐廳用餐，也能透過官方帳號，推播顧客喜愛的外送餐點資訊，與顧客保持互動。

另一個功能是「LINE Tag」，簡單來說，就是透過追蹤程式碼，在LINE行銷生態圈，從「線上到線下」的再行銷功能。

過去接觸過的好友或用戶，只能在展示型廣告中再曝光，未來官方帳號可以透過LINE Tag，辨識出先前接觸過的好友，在官方帳號鎖定這些好友主動溝通。

「LINE Tag」是透過追蹤程式碼，在LINE行銷生態圈，從「線上到線下」的再行銷功能。 LINE

王俞蓉舉例，如果用戶在汽車品牌官網，或有埋設追蹤程式碼的網站瀏覽過汽車，以往只能在展示型廣告中鎖定特定用戶重複曝光，但有了LINE Tag後，官方帳號也可以鎖定這些好友，甚至分析好友喜歡的車款、顏色，在官方帳號推播試乘邀請。

官方帳號2.0成績如何？從四大數字看懂

「LINE官方帳號升級的這一年歷經許多挑戰，我們的初衷不變，就是希望能幫助品牌主更有效溝通。」王俞蓉在LINE年度記者會上，向外界分享官方帳號升級一年來的成績。

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除了官方帳戶數量累積數量來到159萬、年成長18%，過去必須要透過申請才能開啟的API，因為新版官方帳號免費開啟API權限，據LINE統計，發送API訊息數量因此大幅成長55%。

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王俞蓉點出，在分眾行銷成果尤其亮眼，內部發現，鎖定「已讀」訊息的好友再進一步推播訊息，點擊率增加1.4倍，而針對「點擊」過訊息的好友再行銷，「點擊率大幅提升3.8倍！」王俞蓉激動的在現場重複了三次，自認LINE一再跟品牌企業溝通的「精準行銷」策略，從數據上得到了驗證，也沒有發生外界先前擔心的帳號出走潮。

責任編輯：蕭閔云