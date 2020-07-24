Mighty Net 邁特創新基地執行長戴憶帆表示，由於全球持續籠罩在肺炎疫情影響下，醫療科技成為今年最受矚目的新創焦點。

以硬體加速為特色的Mighty Net硬體加速器，與招募以色列新創公司落地台灣的台以專區計畫IP2（Innovation Park x Israel Project），在經濟部中小企業處林口新創園的支持下，將於7/23-26日在2020亞洲生技大會，攜手展出輔導成果，其中Mighty Net硬體加速器本次參展主要聚焦在智慧醫療及智慧聯網（IOT）兩大領域，向亞洲生技健康產業展現台灣醫療科技的「硬」實力！

Mighty Net 邁特創新基地執行長戴憶帆表示，由於全球持續籠罩在肺炎疫情影響下，醫療科技成為今年最受矚目的新創焦點。「Mighty Net硬體創業加速計畫」近兩年持續輔導超過30家硬體新創，更特別在生技展中展示醫療科技的成果，包括可以幫助解決COVID-19的遠端體溫量測、定位追蹤管理問題；或透過智慧感知床墊，紓解長照看護的工作負擔與安全問題的應用。醫院場域特別要求軟硬體的穩定性、安全性，開發與量產因此成為硬體新創極大的挑戰，藉由Mighty Net的協助輔導，我們期望看到優秀的台灣醫療科技團隊走上國際舞台！

今年在疫情中因防疫而受矚目的愛微科，整合穿戴體溫貼片Temp Pal可對大規模群體進行遠距體溫監控，運用在醫院照護機構可降低接觸感染的機會與照護人力，因此被振興醫院採用作為負壓隔離病房的遠距體溫監控方案。此外，也被台灣知名產後護理之家及東南亞著名的醫院集團運用在一般照護，追蹤長期體溫趨勢，降低人力負擔。

串雲科技推出的Tracmo 醫療全方位解決方案，可用於院內定位追蹤，搭配體溫監測裝置，可一目瞭然所有病患之體溫和位置，減少與病患接觸以降低護理人員感染Covid-19風險；並可協助醫生建立失智症復健診斷模型，透過高效省電裝置收集患者活動數據，連續九個月免充電、24x7追蹤病患的活動，使失智症有機會被預測。此外，用於院內資材人員管理，可即時顯示目前資產/人員位置，協助護理人員減少2/3找尋設備時間。方案部署容易，佈建速度較傳統方案十倍快，費用僅1/10。

司圖科技展出的體溫關懷系統，可同時管理位在不同地區的確診或是疑似的個案，透過體溫監控與電子圍籬技術，當個案離開居家或是體溫發生異常時，會第一時間通報主管機關。透過雲端運算，體溫關懷系統不僅可以減少照顧者的接觸風險，而且還能掌握個案的接觸史，進而降低民眾的感染風險。

輔人科技展出的ForeAider Z 智慧感知墊，針對長照人士或銀髮族提供離床警示及主動呼叫功能，當人員離床超過事前設定距離時便會發出警示；同時，臥床時或在床邊跌倒時，連續拍打床墊5 秒，聽到「嗶」聲即可傳送呼叫訊息，通知家人或護士來協助。智慧感知墊也具備自動充氣與遠端更新機制，讓床墊更聰明！

Mighty Net 亞洲生技大會展攤位於南港展覽館二館4 樓S308，歡迎有興趣的夥伴與民眾前往參觀，一觸改變未來醫療的新科技！