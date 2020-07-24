中美關係緊張劇增，但TikTok母公司字節跳動執行長張一鳴不願放手估值攀升的TikTok，使TikTok是否在美受禁令影響的不確定性大增。

隨著中美關係的緊張劇增，美國政府抵制TikTok的討論也越來越多。目前TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的創業投資人已向執行長張一鳴針對TikTok的在美發展提出多個建議，以降低美國政府對TikTok的戒心，試圖排除TikTok威脅國安風險的疑慮，避免遭到美國完全的禁止。

目前創投的建議包括賣出TikTok的多數股權給美國投資者、拆分TikTok中國及海外業務、將TikTok美國業務出售、使TikTok成為一個完全的美國公司，然而，不論是哪一個選項，都將削弱張一鳴對TikTok的控制，與張一鳴的期望大相逕庭，因此至今仍無定論。

另一方面，今年以來全球遭新冠病毒疫情肆虐期間，TikTok的估值不斷攀升，目前預估在200億至400億美元之間，因此，要出價多少才能讓張一鳴願意點頭出售TikTok的多數股權，也是另一道難題。

TikTok近來持續拓展並試圖穩固美國業務，不僅在5月宣布從迪士尼挖角凱文·梅爾（Kevin Mayer）擔任TikTok執行長，同時加大在華盛頓特區的遊說力度，日前更承諾將在美國雇用1萬名員工。

此外，TikTok也宣布將提撥2億美元的創作者基金，鼓勵全球新興創作者能創作優質內容，朝向以拍攝TikTok短影音為生發展，但目前TikTok並未公布詳細的執行模式，在此之前TikTok網紅多半是透過影片觀看流量獲得分潤來賺錢。

日前美國總統唐納德·川普（Donald Trump）和國務卿邁克·龐培（Mike Pompeo）表示正在考慮在美國禁止使用TikTok，展現對中國科技產品的高度不信任感。若是川普表態將TikTok加入到「美國實體」名單中，將迫使蘋果和Google等美國公司從其應用程式商店中刪除；此外，美國外國投資委員會（CFIUS）正在審查字節跳動在2017年對TikTok（前身為Musical.ly）的收購，恐將影響TikTok的價值。

TikTok在美發展的不確定性與日俱增，美國政府對TikTok的禁令是會放棄或執行都難以定論，因此，張一鳴能否及時且為TikTok在美國的發展做出最符合利益的決定是目前關鍵。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：[Bloomberg][1]、[The Verge][2]