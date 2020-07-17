據報導指出，美國白宮以「安全問題」為由，正考慮將TikTok母公司字節跳動放入實體清單並全面封殺。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前透露，美國或許會封殺短影音社交應用程式「抖音」（TikTok）等中國App。最新消息傳出，白宮考慮把抖音母公司字節跳動（ByteDance）放入商務部的「實體清單」（entity list），將之完全封殺。

英國金融時報16日引述未具名消息人士報導，若字節跳動遭納入實體清單，美國企業將難以為抖音提供軟體等科技，這代表蘋果等App程式商店，再也無法為抖音用戶提供軟體更新。

MikeDotta via shutterstock

一名資深美國官員透露，實體清單是考慮選項之一，預計白宮會在一個月內做出決定。川普政府知道抖音很受大眾歡迎，正在檢視有沒有讓人們繼續使用這款App，卻又不必擔心隱私資料遭中國竊取的辦法。

白宮也在考慮是否援用1997年國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA），認定抖音對國家與經濟安全構成「超乎尋常的威脅」。IEEPA可讓川普政府動用實體清單，也可作為其他封殺方式的基礎。

Reuters Connect

蓬佩奧7月6日接受Fox News專訪時曾表示，川普政府正在考慮是否限制美國民眾使用抖音，擔心這款App可能會被中國北京當局作為監控及政治宣傳的手段。在印度封鎖抖音、澳洲考慮跟進後，他跟總統川普（Donald Trump）也開始慎重思考這個議題。

蓬佩奧並警告，除非想將個人資訊「交到中共手上」，否則美國民眾在使用抖音時都應非常謹慎。不過，他不想多做說明，以免搶在總統發布消息前透露太多細節。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：MoneyDJ