為了擺脫中國背景疑慮，字節跳動有意出售TikTok股權，並計劃三年內雇用一萬名美國員工。

外媒報導，據知情人士透露，字節跳動少數美國投資者正在與該公司的高層管理人員進行討論，有意聯合收購短影音平台TikTok（抖音海外版）的多數股權。

上述知情人士表示，談判似乎還處於初步階段，這個想法只是字節跳動正在研究的一種可能情況，該公司正在探索如何應對美國可能對該應用實施的封禁或強制剝離。之前有報導稱，字節跳動創辦人兼執行長張一鳴表示，如果對TikTok的未來有利，他願意出售該應用。

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據知情人士透露，根據正在討論的想法，少數字節跳動現有股東，可能包括紅杉資本（Sequoia Capital）、General Atlantic、軟銀以及New Enterprise Associates，將聯手收購TikTok多數股權，字節跳動可能繼續持有少數股份。知情人士說，投資者希望TikTok在未來某個時候上市，這樣他們最終就可以出售所持股份。

不過，有幾個問題仍待解決，現在不清楚是所有投資者都支持這一想法，還是由少數投資者推動。其中一個問題是，美國政府是否會允許字節跳動繼續擁有TikTok哪怕是少數股權。另一個問題是，投資者是要整體買下TikTok，還是只買下其美國業務，抑或是把美國和印度業務一起買下。TikTok已經在印度被禁，那裡是其最大的用戶市場。

據知情人士說，參與談判的有張一鳴，還有紅杉資本中國創辦合夥人沈南鵬，後者是字節跳動的董事會成員。據一位參與討論的人士說，如果這個想法得以實施，TikTok目前的管理層將繼續留任，其中包括新任執行長凱文·梅耶爾（Kevin mayer），他曾是迪士尼高階主管。

字節跳動創辦人兼執行長張一鳴 網易科技

字節跳動還沒有做出最後的決定。知情人士稱，從字節跳動中剝離TikTok會很複雜，因為該公司的不同應用共享個性化推薦技術和其他工程資源。不過，隨著美國政府對字節跳動施加的壓力越來越大，可能會讓該公司幾乎沒有其他選擇。字節跳動的發言人拒絕置評。

字節跳動已經在採取措施增加TikTok在美國員工數量，包括在廣告銷售方面。此前，TikTok美國發言人聲稱，該公司計劃未來三年在美國僱傭1萬人。

字節跳動還可能將TikTok出售給美國公司，不過對大型科技公司的反壟斷審查會讓這筆交易很難進行。一種可能是像Snap這樣的小公司收購，它的即時通訊應用可以在很多方面與TikTok互補。但字節跳動的一位投資者表示，該公司可能不願將TikTok出售給全球競爭對手。

此外，對於Snap這樣的買家來說，TikTok的價格可能過高。TikTok的價值可能至少在200億到250億美元之間（約新台幣5,880.6億至7,350.7億元），該公司內部預計今年收入將高達14億美元（約新台幣411.6億元）。不過，字節跳動的部分投資者私下估計TikTok的價值接近400億美元（約新台幣1.1兆元），高於Snap約370億美元（約新台幣1.08兆元）的市值。

責任編輯：林芳如

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