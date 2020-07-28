為協助臺灣新創連結全球，經濟部中小企業處為期3天的G Camp活動，為15家新創給予創業課程、顧問輔導、國際鏈結的各種協助，更順利邁向國際市場。

美中貿易戰與全球新冠肺炎疫情（COVID-19）疫情肆虐之下，世界各國經濟與產業發展面臨多重挑戰，因此利用人工智慧（AI）、大數據（IoT）、生物科技等前沿科技加強發展創新創業，成為各國維持經濟動能與產業升級的重要戰略。值此關鍵時刻，經濟部中小企業處延續過去3屆G Camp在扶持新創及鏈結全球新創生態系的豐碩成果，於2020年7月舉辦第四屆「 G Camp」，引領我國新創在詭譎多變的全球經貿中，不畏時局的繼續走向國際。

經濟部中小企業處胡貝蒂副處長表示，COVID-19對企業的衝擊雖然很大，但是疫情終會過去，新創更要趁此時「超前部署」做好準備，等待下一個跳高的機會。令人期待的是，第四屆「G Camp」參賽團隊各家都表現優秀，其中香港商女媧創造台灣分公司、智齡科技、福客斯資訊、貝爾克斯生技、芯符公司五家廠商獲得「G CAMP鏈結國際獎」，之後將展開為期3個月的國際育成輔導；其次，榮獲「香港新創活動獎」的洺鈞畜產科技、橋良公司將於-之後參與香港新創活動，對接當地市場；另外，獲得「日成集團(Regal Group)商業合作獎」的陸詰科技將與全球三大珠寶商日成集團進行跨界產品開發、新品試產投資等商務合作機會，及前進泰國專案開發育成實作培訓；還有創新智慧型美甲服務平台的安沛欣，榮獲10X Innovation Lab 加碼的 Good G Camp Ambassador特別獎，該團隊可以獲得兩場次的一對一的國際業師輔導，可深入啟發該團隊的創新與市場拓展思維。

「G Camp」新創團隊收穫滿滿

創立於2016年的女媧創造專注於智能機器人的開發，擁有市場上動作最細膩的教育陪伴機器人，是業界少見具備人工智能、軟硬體研發、互動內容及體驗設計的智慧機器人新創，目前已經開拓臺灣、中國大陸、韓國、日本等亞洲市場。女媧創造專案總監李佳宇指出，該公司下一階段將前進美國市場，因此希望尋找更多投資人，為其拓展海外注入更大的資金，報名參加「G Camp」三天活動下來，不僅真的接觸到許多國內外投資人，更從中吸取到有助於公司未來發展的寶貴經驗。

同樣成立於2016年的貝爾克斯生技，以研發創新植物新藥用於治療癌症及慢性疾病為目標。貝克爾斯生技執行長陳秀鳳指出，目前該公司植物新藥 BEL-X 已於2002年4月完成一期臨床試驗，因此準備進行B輪募集，取得公司下一階段發展所需的資金，這次參加「G Camp」三天培訓也確實有碰到一些創投，為公司連結到投資人帶來機會。

智齡科技結合護理、社工與資工專業人才的團隊，致力於發展以人為本的照護科技。智齡科技執行長康仕仲指出，智齡科技的核心價值是運用科技與資料科學，使照護需求的溝通更順暢，讓照護回歸人與人的溫暖互動，這次參加「G Camp」，透過一對一顧問諮詢、Pitch競賽等，使公司團隊收穫良多，讓團隊對於未來如何實現公司願景與理想，會有更清楚的方向。

福客斯資訊(FOX-TECH)為 IoT整合解決方案商，致力於以IoT與大數據分析科技，協助農業、物流、冷鏈與製造業者改善營運流程，目前已經拓展全球24個國家市場。福客斯資訊共同創辦人葉可琳指出，為了持續拓展海外商機，並且更深入耕耘新加坡、泰國等國市場，因此參加「G Camp」，三天活動連結到很多公司，擴大公司開拓市場的網絡。

聚焦科技創新的芯符公司(Giftpack)以AI為基底打造企業送禮平台，該平台可透過分析收禮者在網路上的各種公開資料，利用大數據庫為每一位收禮者做出跨越國境的最佳禮物推薦。Giftpack UI/UX Designer Irene Ling指出，目前該公司正努力拓展企業（Business）商機，因此需要更多的創新商業服務與行銷策略，這次參加「G Camp」的課程安排，讓公司團隊獲得很大的啟發，對於未來公司的發展，開創更多的新視野與契機。

從獲得 G CAMP鏈結國際獎新創團隊的經驗來看，「 G Camp」確實從商業模式創新、國際投資鏈結、全球市場開拓等層面，給予新創很大的幫助；另一方面，透過與香港創科旗艦之香港科技園公司合作頒發「香港新創活動獎」，以及與日成集團(Regal Group)合作提供「商業合作獎」，更讓新創可以在後疫情時期，持續不間斷的深化技術研發及深耕海外市場。全方位的創業網絡連結，相信可以讓企業在這個看似最壞的全球經貿時代，開啟最好的未來。

經濟部中小企業處

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得獎新創企業簡介