美中貿易戰與全球新冠肺炎疫情（COVID-19）疫情肆虐之下，世界各國經濟與產業發展面臨多重挑戰，因此利用人工智慧（AI）、大數據（IoT）、生物科技等前沿科技加強發展創新創業，成為各國維持經濟動能與產業升級的重要戰略。值此關鍵時刻，經濟部中小企業處延續過去3屆G Camp在扶持新創及鏈結全球新創生態系的豐碩成果，於2020年7月舉辦第四屆「 G Camp」，引領我國新創在詭譎多變的全球經貿中，不畏時局的繼續走向國際。
經濟部中小企業處胡貝蒂副處長表示，COVID-19對企業的衝擊雖然很大，但是疫情終會過去，新創更要趁此時「超前部署」做好準備，等待下一個跳高的機會。令人期待的是，第四屆「G Camp」參賽團隊各家都表現優秀，其中香港商女媧創造台灣分公司、智齡科技、福客斯資訊、貝爾克斯生技、芯符公司五家廠商獲得「G CAMP鏈結國際獎」，之後將展開為期3個月的國際育成輔導；其次，榮獲「香港新創活動獎」的洺鈞畜產科技、橋良公司將於-之後參與香港新創活動，對接當地市場；另外，獲得「日成集團(Regal Group)商業合作獎」的陸詰科技將與全球三大珠寶商日成集團進行跨界產品開發、新品試產投資等商務合作機會，及前進泰國專案開發育成實作培訓；還有創新智慧型美甲服務平台的安沛欣，榮獲10X Innovation Lab 加碼的 Good G Camp Ambassador特別獎，該團隊可以獲得兩場次的一對一的國際業師輔導，可深入啟發該團隊的創新與市場拓展思維。
「G Camp」新創團隊收穫滿滿
創立於2016年的女媧創造專注於智能機器人的開發，擁有市場上動作最細膩的教育陪伴機器人，是業界少見具備人工智能、軟硬體研發、互動內容及體驗設計的智慧機器人新創，目前已經開拓臺灣、中國大陸、韓國、日本等亞洲市場。女媧創造專案總監李佳宇指出，該公司下一階段將前進美國市場，因此希望尋找更多投資人，為其拓展海外注入更大的資金，報名參加「G Camp」三天活動下來，不僅真的接觸到許多國內外投資人，更從中吸取到有助於公司未來發展的寶貴經驗。
同樣成立於2016年的貝爾克斯生技，以研發創新植物新藥用於治療癌症及慢性疾病為目標。貝克爾斯生技執行長陳秀鳳指出，目前該公司植物新藥 BEL-X 已於2002年4月完成一期臨床試驗，因此準備進行B輪募集，取得公司下一階段發展所需的資金，這次參加「G Camp」三天培訓也確實有碰到一些創投，為公司連結到投資人帶來機會。
智齡科技結合護理、社工與資工專業人才的團隊，致力於發展以人為本的照護科技。智齡科技執行長康仕仲指出，智齡科技的核心價值是運用科技與資料科學，使照護需求的溝通更順暢，讓照護回歸人與人的溫暖互動，這次參加「G Camp」，透過一對一顧問諮詢、Pitch競賽等，使公司團隊收穫良多，讓團隊對於未來如何實現公司願景與理想，會有更清楚的方向。
福客斯資訊(FOX-TECH)為 IoT整合解決方案商，致力於以IoT與大數據分析科技，協助農業、物流、冷鏈與製造業者改善營運流程，目前已經拓展全球24個國家市場。福客斯資訊共同創辦人葉可琳指出，為了持續拓展海外商機，並且更深入耕耘新加坡、泰國等國市場，因此參加「G Camp」，三天活動連結到很多公司，擴大公司開拓市場的網絡。
聚焦科技創新的芯符公司(Giftpack)以AI為基底打造企業送禮平台，該平台可透過分析收禮者在網路上的各種公開資料，利用大數據庫為每一位收禮者做出跨越國境的最佳禮物推薦。Giftpack UI/UX Designer Irene Ling指出，目前該公司正努力拓展企業（Business）商機，因此需要更多的創新商業服務與行銷策略，這次參加「G Camp」的課程安排，讓公司團隊獲得很大的啟發，對於未來公司的發展，開創更多的新視野與契機。
從獲得 G CAMP鏈結國際獎新創團隊的經驗來看，「 G Camp」確實從商業模式創新、國際投資鏈結、全球市場開拓等層面，給予新創很大的幫助；另一方面，透過與香港創科旗艦之香港科技園公司合作頒發「香港新創活動獎」，以及與日成集團(Regal Group)合作提供「商業合作獎」，更讓新創可以在後疫情時期，持續不間斷的深化技術研發及深耕海外市場。全方位的創業網絡連結，相信可以讓企業在這個看似最壞的全球經貿時代，開啟最好的未來。
- 得獎新創企業簡介
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獎項
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企業名稱
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簡介
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G CAMP
鏈結國際獎
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香港商女媧創造股份有限公司台灣分公司
Nuwa Robotics (HK) Limited, Taiwan Branch
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女媧創造，擁有市場上動作最細膩的教育陪伴機器人！專注於智能機器人的開發，致力於尖端技術、藝術與體驗的結合。2016年成立於台北，是業界少見具備人工智能、軟硬體研發、互動內容及體驗設計等，完整智能機器人產品研發設計能力的科技公司。
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智齡科技股份有限公司
Smart Ageing Tech Co., Ltd.
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智齡科技由台大科技部計畫育成，結合護理、社工與資工專業的團隊群，發展以人為本的照護科技。我們的核心價值是「讓照護更聰明，讓家人更安心」 ，運用科技與資料科學，使照護需求的溝通更順暢，讓照護回歸人與人的溫暖互動。
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福客斯資訊股份有限公司
FOX-TECH CO.
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FOX-TECH 提供 IoT 整合解決方案,進化農業、物流、冷鏈和製造業者所需要的溫濕度無線監測服務,透過數據分析改善營運流程。
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貝爾克斯生技股份有限公司
BELX Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.
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貝爾克斯生技成立於2016年3月，以開發創新植物新藥、治療癌症及慢性疾病為目標。目前植物新藥 BEL-X 已於2002年4月完成一期臨床試驗。公司目前正募集下一階段發展所需要的資金，並尋求產品開發的策略夥伴。
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芯符股份有限公司
Giftpack Inc.
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Giftpack AI 是一個以人工智慧為基底的企業送禮平台，透過分析收禮者在網路上的各種公開資料配上我們的大數據庫為每一位收禮者做出跨越國境的最佳禮物推薦，同時處理多國的跨境物流，讓企業送禮流程可以一鍵完成並獲得更佳的成果。
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香港新創
活動獎
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洺鈞畜產科技股份有限公司
Green Acres Co., Ltd
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洺鈞畜產主要提供無抗生素養殖技術的解決方案。我們的目標是從動物飼養系統中消除抗生素的使用。結合傳統草藥療法和現代科學方法，我們為肉雞和蛋雞發明了獨特的配方。除此之外，也和有相同理念的養殖農場合作，目前正積極地推廣無抗養殖雞肉產品。我們想邀請您加入我們，維護食品安全，並將無抗生素的農業推廣到世界各地。
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橋良股份有限公司
Bridge
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橋良是間結合AI與心理學的資訊公司。我們提供企業一套聲紋辨識系統，透過90秒的聲音，來理解客戶的「底層思維模式」，透過這套系統，企業能夠駭入客戶的思維核心、俯瞰客戶的決策過程、預測客戶的行為，並且影響客戶的最終決定。
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日成集團
(Regal Group)
商業合作獎
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陸詰科技股份有限公司
Loginheart Technology Co., Ltd.
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我們是一家將自身定位為功能性珠寶品牌的新創公司。我們致力於將珠寶及傳感器相結合做成功能性珠寶，從而賦予產品美觀以外的附加價值，並期待消費者藉由使用我們的產品提升其生活質感。
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Good
G Camp ambassador
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安沛欣有限公司
Unpolished Co., Ltd.
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智慧型美甲服務平台，導入移動技術及創新經營服務模式，為消費者提供安全、方便、有趣的服務場所，解決沙龍店具多種有毒性化學物質的工作環境，以及都會區日益增加的沙龍營運成本及環保問題。