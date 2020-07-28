蘋果、亞馬遜、Facebook及Google四大科技巨頭，即將在本週接受參加聽證會接受美國國會質詢，面對纏身已久的壟斷爭議，科技巨頭該如何因應？

蘋果、亞馬遜、Facebook及Google四大科技巨頭的執行長，將首度齊聚一堂出席本週召開的聽證會，共同接受美國國會議員的質詢，預期話題將聚焦在討論已久的反壟斷爭議。

聽證會目前暫訂將於美國時間7月29日登場，其標題為「線上平台與市場力量第六部份：研究亞馬遜、蘋果、Facebook及Google的主宰地位」。屆時，這些早已滲透全球民眾生活的科技巨頭們，將與議員面對面接受質詢，解釋自己的所作所為並未壟斷市場、或打壓較為弱小競爭對手。

這些年來科技巨頭已經越來越龐大，尤其新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐期間更加速了壯大的腳步。Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟及Google等合稱「FAAMG」的五大科技業者，其市值在標普500指數（S&P 500）中的占比，已經達到20%以上。

科技巨頭已經越來越壯大，包含蘋果、亞馬遜、Facebook、微軟、Google的「FAAMG」五大巨頭，已經佔據S&P 500指數20%的市場價值。 MikeDotta via shutterstock

而在各自的領域中，Google和Facebook佔有美國一半以上的數位廣告市場；蘋果則在美國智慧型手機市場擁有46%的市占率；亞馬遜則囊括34.5%的美國電商市場。

這場聽證會是去年反壟斷調查的延續，2019年6月時，美國政府發起了一場針對網路平台對數位市場競爭影響的審查，希望判明數位市場存在的競爭問題，以及優勢企業是否存在壟斷行為，並評估現有反壟斷法規是否有修法的必要。

美國反壟斷小組委員會主席大衛．西西里尼（David Cicilline）表示，從去年6月開始，他們便致力於調查部份數位平台的統治地位，以及現有反托拉斯是否足夠完善，「由於這些公司在美國民眾生活中扮演重要角色，他們的執行長將出席聽證會非常重要，他們的證詞有助於我們完成這項調查。」

四大科技巨頭執行長將出席聽證會，面對纏身已久的壟斷爭議

目前已知的是，Facebook執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）、Alphabet執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）、蘋果執行長提姆．庫克（Tim Cook），以及亞馬遜執行長傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）將出席聽證會。

除了是四位執行長首度在聽證會中齊聚一堂外，貝佐斯更是首度在聽證會中接受質詢。另外，由於推特前陣子爆發名人帳號大規模被駭，也有議員呼籲其執行長傑克．多西（Jack Dorsey）出席。

這些執行長們，預計將依照各自企業深陷的爭議，分別接受議員們質詢。Google在數位廣告、搜尋引擎的主導地位，一直備受外界審視。近年Google已因多次濫用其主導地位，被歐盟裁罰累計超過80億歐元。

由於濫用在搜群引擎、數位廣告的優勢地位，Google近年已被歐盟裁罰累計近百億歐元。 Twinsterphoto via Shutterstock

蘋果質詢重點則聚焦在App Store的壟斷上。去年Spotify曾向歐盟對蘋果提起訴訟，控訴蘋果刻意打壓，抽取高額佣金形成不公平的競爭。Facebook則因為Instagram及WhatsApp在社群服務上主導地位，使先前的收購被質疑有壟斷之嫌。

亞馬遜則因為在平台上，不斷追隨風潮推出自有品牌商品，被認為有打壓其餘業者的疑慮。羊毛鞋品牌Allbirds曾抨擊亞馬遜仿冒他們的產品，並聲稱「請偷走我們對永續發展的作法」，諷刺其仿冒品並不環保。

除了這些核心議題外，根據《紐約時報》報導，聽證會中還預計就Facebook、YouTube如何處理仇恨言論、亞馬遜倉庫員工的待遇等項目進行討論。

否認壟斷指控，科技巨頭強調市場上依舊存在競爭

科技巨頭否認各種壟斷指控，強調在市場上依舊面臨著各種競爭。例如Google雖是全球最大的搜尋引擎，市占率超過9成，然而接近一半的產品搜尋，卻是發生在亞馬遜上。

蘋果先前發布2019年App Store交易額細節，稱絕大多數交易都沒有抽佣，稍早更推出獨立調查報告，強調抽取30%佣金的作法與其他數位平台一致，並沒有特別苛刻。

Facebook也表示，在他們收購Instagram及WhatsApp時，兩者的規模甚至遠遠稱不上競爭對手。且TikTok、Snapchat、Twitter等社群服務依舊熱絡，搶攻消費者的注意力。

Facebook強調，市場上仍存在Twitter、Snapchat、TikTok等各方競爭，遠遠稱不上壟斷。 pixabay

亞馬遜則表示，他們推出自有品牌與第三方業者競爭，實則給予了消費者更多的產品選擇空間，且無異於實體業者在銷售其他品牌商品的同時，也推出自家產品的作法。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Business Insider、Bloomberg、TechCrunch