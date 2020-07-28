在微軟超過20年的戰將在離開後加入了鴻海，擔任富盈數據董事長並為新創辦公室的負責人，葉光釗要為富盈數據帶來什麼轉變？

提到2017年成立的富盈數據，除了是鴻海科技集團所投資的子公司之外，許多人對它的第一印象是旗下擁有美食、旅遊、3C等內容的網站「字媒體」，知名的部落客電腦王阿達、廖阿輝都駐站其中，透過內容創作者的加入，富盈數據建立起內容聯播網，讓流量能夠變現。

在今年5月，富盈數據宣布葉光釗將出任富盈數據的董事長。過去曾任台灣微軟研究開發部副總經理、公共事業群技術長，在微軟與IT界的經歷長達20年。這項人事異動也為富盈數據增添了更多「科技味」。

「字媒體」與「鴻海」，大概是外界對於富盈數據常有的第一印象。 字媒體首頁

20年的微軟老兵從外商到加入鴻海，擔任富盈數據的董事長，葉光釗想做什麼，以及他看到了什麼機會？

幫老外打工20年，期望能傳承經驗

葉光釗從1996年就在微軟任職，一路做到2016年擔任公共事業群技術長。在離開微軟後，葉光釗陸續任職了幾家公司，其中也包含了由杜奕瑾創辦的台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）。

「後來因緣際會跟鴻海董事長劉揚偉有些交流，很快的我們達成一致的共識，由我來協助鴻海看一些新創公司。」葉光釗講得平淡，雖然沒有什麼鴻海董事長三顧茅廬的故事，但卻是葉光釗完成心願的一個機會點。

「在微軟的時間我學到很多，不管是技術還是商務面，累積下來就想要與別人分享。講白一點，以前幫老外打工，現在希望有個機會可以幫台灣做一點事情，也好像激發了我某種使命感。」葉光釗說。

也因此，除了是富盈數據的董事長之外，葉光釗還有另外一個任務，任職於鴻海的「新創辦公室」，該單位直屬於鴻海董事長辦公室，負責替鴻海在製造本業外的領域探索，目前旗下有富盈數據、餐飲管理系統肚肚，以及三創，「以三創來說，雖然偏向純零售，但未來鴻海不管做什麼產品，總是要跟消費者直接接觸的，有一個場域做些嘗試很重要。」葉光釗解釋道。

而新創辦公室直屬於鴻海董事長劉揚偉的辦公室，一定程度上也證明了鴻海對其的重視程度。

「對鴻海來說，這些新創公司是探索者，所以我不只要看它們的損益，也要去看它們的策略與嘗試，再回報給董事長。」葉光釗說，雖然現在新創辦公室只有三家企業，但在更遠的未來，他也不排除協助鴻海評估市面上更多的新創。

招募更多的IT專家，富盈要更科技、更數據導向

從今年2月加入鴻海，葉光釗也在今年5月跳下來擔任富盈數據的董事長，為的就是更進一步將富盈數據打造成一個數據導向的公司。

富盈數據做的是流量的生意，廣納創作者加入，打造內容生態圈，再串接廣告主讓流量變現。

「但現在流量變現遇到兩個問題，一是隱私的崛起，未來搜集數據的方式將面臨瓶頸；另一則是單純為了追求轉換率、短期利益的廣告方式（如蓋版廣告），會越來越不適用。」葉光釗說。

富盈數據要做的事情還是流量，只是需要質量更好的流量，因此除了追求更多好的內容創作者之外，還需要仰賴更多的數據與技術。

具體來說要怎麼做？

葉光釗決定先從底層架構開始，讓網站能更順暢、體驗更好，並基於其上，發展出更好的分析方法，讓內容創作者的曝光能夠更精準地瞄準受眾，如果運作順暢，也能給廣告主更好的轉換率。

為此，富盈數據聘請了更多的技術專家，包含網站維運、測試、架構師的專家，這也是葉光釗20年以上IT經驗能夠發力之處，「當工程人員達到一定的數量，觀念的介入就很重要，不再只是每個人專注自己眼前的一小部分，要更長遠地來看。」葉光釗說。

除此之外，葉光釗也在富盈數據之下設立了研發中心，由曾任露天拍賣、樂屋網的技術長周竝弘領軍，進行演算法、介面、網站體驗上的開發，預計在2年內擴編至10-15人。研發中心累積下來的know-how，也有機會分享給鴻海其他的集團。

「我個人的期望是，系統性地把富盈數據變成一家科技公司、技術公司，而不是單純的廣告操作公司。」葉光釗說。

而雖然未來的目標遠大，但既然是一家公司的負責人，協助富盈數據損益兩平仍是葉光釗最大的目標之一。

成立於2017年的富盈數據，原先預計在今年第三季達到損益兩平，但是卻碰到疫情爆發，整體營收預估下滑三成，再加上今年仍照進度成立研發中心，加大軟體及技術開發人才的投資，讓成本的攤提與費用持續上漲，損益兩平的年度的預估將會再往後調整，也將是葉光釗的挑戰。

從外商到製造業，挑戰是什麼？

富盈數據的營收將是葉光釗的挑戰，但軟體文化與硬體思維的融合，也是他要克服，並分享給鴻海其他集團的重要經驗。 侯俊偉攝

除了馬上能看見的營收挑戰之外，過去任職微軟20年的葉光釗，加入製造業的霸主鴻海，在文化面上也需要一些磨合。

「像是商務模式、工程能力、有沒有辦法給組織團隊願景，這些挑戰都是一樣的。」葉光釗說，但他也提到了文化與思維上的不同，「微軟就是軟體文化，跟硬體思維還是有些不一樣。」

什麼是軟體文化？葉光釗舉例，軟體開發上，每一個版本的產生，都是經過「從混亂到聚焦」的過程。而在微軟的每一個開發人員都是一個戰鬥體，有自己能下決定的管轄存在，甚至連主管都不能強制他改變，「在這種情況下，溝通協作的程序、速度的快慢，會決定產品聚焦的過程。」

而製造不一樣，製造業講求精準、可預測、可靠，「兩種模式沒有絕對的好壞，而是要看視角是什麼、想要解決的問題是什麼，我現在也還在學習兩種模式之間的橋接。」葉光釗說，「這麼多年來，我在微軟的位階不低，但始終不是一個獨立公司的負責人，也是要學習的地方。」

在葉光釗不斷學習、磨合的同時，他也期望自己的經驗，能夠好好的協助富盈、肚肚與三創發展，「過去當兵的時候聽到一句話，全部人聽完真的都在那邊吐口水，他說『領導就是服務』，落實在現在，我發現這句話是真的。」