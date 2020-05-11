肚肚在2019年正式在王品、鴻海的支持下成立，除了POS系統之外，希望成為開店、營運、行銷等一整個餐飲生態系的解決方案。

因應餐飲業受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來的衝擊，獲得鴻海科技集團與王品集團投資的餐飲系統業者「肚肚」於今（11）宣布推出「共體時艱」方案： 未來只要續約，即可獲得用來當作POS機的iPad，肚肚預計免費贊助1,000台iPad給餐飲店家，總額約新台幣1,090萬元。

同時，「肚肚」攜手行動支付業者LINE Pay、街口電子支付、外送平台Uber Eats。透過支付與外送，在疫情期間有效降低人與人之間的接觸，也有機會協助餐飲業者提升業績、渡過難關。

用外送、外帶、行動支付，完成「無接觸取餐」

肚肚執行長孫和翊表示，秉持「從餐飲業者需求角度出發」的初衷，在疫情間也希望能替餐飲業者獲得更多的客源，以提升慘澹的業績。

因此肚肚攜手業界各領域龍頭合作，完成無接觸取餐服務，包含行動支付業者LINE Pay、街口電子支付、外送平台Uber Eats，透過支付與外送，在疫情期間有效降低人與人之間的接觸，也有機會提升業績。

同時肚肚也是與LINE SPOT深度合作的智慧型POS業者，讓消費者透過LINE SPOT即可搜尋到使用肚肚POS的餐飲業者並完成「點餐外帶」，不只協助餐飲業者開拓客源，由於點餐外帶不需高額手續費，能幫餐飲業維持毛利。

上述的功能都直接整合在肚肚的系統中，餐飲業者不需要再分別去跟外送、支付業者談合作，一鍵即能開通相關功能。此外，肚肚也宣布免費贊助1,000台iPad給餐飲店家，目前客戶包含投資者王品旗下石二鍋，以及喜憨兒、福來許、咖啡杯杯等。

肚肚：鴻海與王品都是出資者，石二鍋全面採用該系統

2014年，鴻海員工孫和翊從美食搜尋App起家，而後轉作可以串聯App的餐飲POS系統，搶攻全台餐飲市場。2019年肚肚正式成立，由孫和翊、鴻海科技集團與王品集團共同合資，為鴻海子公司，目前王品持有15%股份，資本額也從400萬元一口氣增加至1.07億元。

從部分功能、使用情境來看，肚肚與iCHEF間的競爭關係也許不言而喻。 肚肚

肚肚與另一家餐飲POS系統業者iCHEF，在功能上雖然有些許不同，但仍為直接競爭關係。兩者皆想透過科技協助餐飲業者、皆為月費模式，並隨著外帶、外送的興起也陸續添加各項新功能。

iCHEF成立的早，目前擁有7,000家客戶，足跡也逐步向海外拓展，如在新加坡已擁有百家客戶。肚肚則有王品集團撐腰，初步導入的石二鍋就有66家分店，更有望為王品旗下21個品牌，破百家分店服務，目前客戶總數破千。

在疫情期間，除了肚肚免費送iPad，iCHEF也深化與凱基銀行的合作，提供餐飲業者紓困上的服務，也推出新的費用方案。肚肚與iCHEF都在協助台灣餐飲業者的同時，也代表越來越多餐飲業者被迫數位轉型，兩者的潛在客戶只會越來越多。疫情過後怎麼樣才能拼出最多的客戶數，同時保持服務的品質，將是肚肚與iCHEF共同的的難題。

責任編輯：陳映璇