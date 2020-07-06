接手鴻海帝國以來，董事長劉揚偉以穩健腳步，帶領集團克服疫情，上任滿週年時他對內部員工發出千字文，分享疫情中雖心情起伏，並透露鴻海練習哪兩內功對抗變化？

不僅巴菲特遇上活了89年難得一遇的新冠肺炎股災，鴻海新任董事長劉揚偉也同樣面臨上任後半年，隨即襲來的疫情考驗，經過半年應變，時逢他上任滿週年，他也發出1168字員工信，分享上任滿週年感言。

他引述《孫子兵法》毋恃敵之不來，恃吾有以待之的策略，鼓勵同仁一路以來面對疫情不分晝夜努力加速口罩在深圳龍華廠量產，確保了集團防疫所需，也鼓舞了士氣。面對全球股市的熔斷與大漲，他坦言心中難免波動，但同時集團內部同仁也在練習兩內功，疫情中沈穩應對。

首先第一功是：練習鴻海在過去基礎上可怎麼「變形移位」出招；第二功則是練習鴻海如何要從勞力密集變成腦力密集時，如何「聰明進化」的功夫。

為滿足鴻海同仁防疫需要，鴻海7/6日起也發放鴻海、鴻海新竹、安泰、揚信之法人員工可登記領取口罩，期限至7/31日止，登記者可領取兩盒100片鴻海生產口罩，台灣廠區預計流程發放時間為9月，員工不必付費，成本將列入員工所得。

鴻海深圳龍華廠生產的口罩，9月也將提供台灣員工申請。 鴻海

以下為劉揚偉的週年感言內部信全文

給同仁的一封信

各位同仁夥伴，大家好。

2020 年至今已過半載，我接任董事長也剛好滿一年，所以有幾句心裡話想對同仁們說。首先，就是要感謝大家。



我想，很多人都感受到了，2020年這半年來是集團成立四十五年以來第一次這麼緊密地串聯在一起。因為新冠肺炎，在農曆大年初三，許多人還在過春節假期時，我們已經超前佈署，以「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的心情，開始了第一次集團全球防疫會議，並且從寒冬一路開到酷暑，至7/1總共開了106 場的會議。



古書裡有句話說，「山川異域，風月同天」，這一場疫情底下，所有人不分你我，從亞洲、歐洲到美洲各地，每個鴻海人、每個家庭都面對同樣的挑戰。



令我感動的是，雖然每個人肩上的擔子都十分沈重，但每天，大家依然保持著整齊有紀的步伐前進，同仁們用堅毅的精神與強大的執行力證明了「集團『有您們真好』」！



我清楚記得，龍華廠第一片口罩於二月五號凌晨 4 點 41 分產出時的感動，因為那是鴻海史上最簡單的產品，卻也是最重要的一款產品，不但適時補上集團防疫所需，也為大眾的抗疫盡了份心力，更鼓舞了集團士氣，而這，正是同仁們廢寢忘食、不分晝夜努力的成果。



另外，許多同仁在這次在新冠肺炎期間發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，主動走進醫療機構、社區關懷中心等處提供醫療物資、防疫設備、食物等等給社會上有需要的人，我也特別感謝這些同仁，因為他們具體而微地實踐了「面對社會，集團成就越大，責任也越大」的理念，也進一步協助擦亮了公司的招牌。



面對防疫的同時，國際市場也有著重大挑戰，全球股市上上下下，很多人的心情也跟著起起伏伏，而我的心中雖然難免也有波動，卻同時也很清楚，在這場疫情風暴中，我們其實一直也在練功： 練習我們在過去基礎上可怎麼變形移位出招；練習我們要從勞力密集變成腦力密集時該如何聰明進化 。



因此，我們開始了 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、F3.0 轉型升級的目標執行；設立了鴻海研究院提供集團前瞻技術研究；訂定了電動車、數位健康、機器人，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等「3+3」的驅動成長戰略，並且已經與裕隆華創合作電動車、與凌華科技合作機器人...等等，這些種種都是在積累我們迎接市場新局時，能夠有更新、更大的動能。



儘管眼下全球疫情仍然十分嚴峻，但我們不擔心，因為「一個人走得快，一群人走得遠」，我很榮幸能夠有最棒的一群夥伴一起結伴，互相扶持，跋山涉水。此時此刻，因應防疫所出現的社交距離，卻是讓人心更加地緊密，因為我們有共同的目標，就是要把集團帶到更高偉的山頭，更廣闊的平原，那眾人艷羨的華美之地。



困難越大，榮耀也越大。謝謝每一位辛苦的同仁，是您們在戰場上毫不鬆懈的每一刻，讓集團不斷往前。期許各位持續克盡職守地為戰役奮鬥，我們的勇氣未完待續！凡殺不死我們的，必使我們更強大！謝謝大家！我們一起繼續加油！謝謝！

最後提醒大家，記得，戴起口罩也不要忘了微笑。



鴻海科技集團董事長

劉揚偉

責任編輯：陳映璇