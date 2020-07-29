行動支付背後的手續費糾葛，以及使用上的效率等問題，皆導致小型店家導入的意願低落，使台灣行動支付始終難以全面拓展。

一般來說，行動支付分為NFC感應式和QR code掃描式兩種，可以透過電子票證卡片或智慧型手機使用，主要是能夠省去準備現金零錢或是找零的麻煩，世界各國從金融業、科技業、到電商集團，都在積極推動行動支付，有的成長快速，有的則進展緩慢，我國國家發展委員會則在國內行動支付普及率達到6成的今年初，宣示2025年普及率超越9成的政策目標。

疫情助攻，行動電子支付使用增

打從2020年初新冠肺炎疫情爆發以來，為減少接觸，台灣的確有不少人開始刻意使用行動電子支付。根據金管會日前公布的資料顯示，截至今年4月底，共有5家專營電子支付機構與23家兼營電子支付機構，總使用者人數約829萬人，較前個月增加39萬人。可見疫情對電子支付的使用，有明顯助攻效應。不過在日常生活中，除了便利商店和超市賣場，還是有很多地方無法使用行動支付，因此每隔一段時間，還是要找ATM提現金，出門也還是要帶錢包。

受惠於疫情，行動支付使用率有了明顯的增長。 Shutterstock

效率差異，獨立型小店家難接受

台灣的電子支付使用從早期的悠遊卡算起，已有18年的時間。想想從第一代iPhone於2007年初發表至今，也不過13年，照理來說，應該有機會讓電子支付的使用更加普及才對。然而早年因銷售端POS設備及悠遊卡讀卡機成本較高，至少是上萬元起跳，為了收錢就要自費投資這樣的設備，還不含日後交易的手續費，小老闆們往往只有望之卻步。

不過近年來在該項設備成本已大幅下降，用一台平板配合專業軟體就能搞定，況且平均一支要價兩萬多台幣的iPhone都能造成搶購，電子支付的運用成本相較之下低得多，可見硬體設備的建置花費應該不是影響其普及率的主因。

事實上，小店老闆常需要身兼數職，包辦全部的銷售流程，尤其在尖峰時間，一筆幾十元的交易從報價到收錢、找錢，根本是心算的反射動作，如果還要在POS機台輸入金額，再等候卡片或App感應或掃描，有的甚至還要買方輸入密碼，實在太浪費時間了，筆者近期就有多次在使用行動支付繳款時，遇手機收訊不佳或App系統異常狀況，讓銷售人員和後方排隊民眾等候多時，實在非常尷尬。若是使用現金，應該兩秒鐘就解決了。

國情不同，手續費收多少才合理？

行動支付推不動，還有一個原因就是「手續費」問題。對小型店家例如早餐店來說，銷售利潤本來就不多，2%的手續費相當於每賣出一份50元的餐點，就要被抽1元的手續費，雖然看似不多，以小老闆的角度每一塊錢卻都是血汗錢。

依照行動支付的付款方式不同（綁定信用卡、銀行帳戶、或行動支付帳戶的預先儲值），交易手續費大致介於1%至3%。歐美國家民眾早已習慣對服務的提供者付費，例如北美地區用餐後依慣例付給服務生10%至20%的小費，因此即使金流交易手續費達到3%，也不會讓人覺得心痛。但在台灣除中高檔餐廳外，一般小店是沒有收服務費的慣例，且金流手續費依規定又不能向買方額外收取，賣家若只是接收從買家戶頭即時轉帳的金額就要被剝一層皮，想想似乎真有所不甘，因此才遲遲不願導入。倘若手續費能低至1%以下，甚至限時免收手續費，相信小賣家的使用意願會大大提升，但這又牽涉到行動支付業者以及信用卡發卡單位願不願意暫時讓利的問題了，畢竟現金回饋的承諾已經白紙黑字寫明白了，若手續費比現金回饋百分比還低，差額又要叫誰負擔呢？

目前台灣電子支付業者仍處於百家爭鳴的相互廝殺階段，誰能夠取得「關鍵多數」並在市場上達到電商世界中全勝或獨占的局面，就讓我們拭目以待吧，畢竟，誰都不可能在手機上把28種電子支付工具全裝上的！兩年多前就有分析師認為，行動支付的激烈競爭到2020年應當只剩下3到5項主流方案，然而在誰也不願投降認輸的情況下，這股競爭態勢應該還會持續下去。不論未來如何，期望消費者都不要成為最終的輸家。

責任編輯：陳建鈞

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