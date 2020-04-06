疫情有望成為行動支付加速普及率的關鍵推手，支付業者除了明顯看到用戶數、交易量的成長外，《數位時代》也觀察到三個現象。

根據統計，一張紙鈔從發行到被銷毀，平均經過22次轉手，沾染許多細菌與病毒。為了防疫，許多民眾開始優先使用行動支付、電子票證、感應式信用卡，這類「非接觸式」的支付工具。

台灣推廣行動支付多年，據資策會MIC統計，去（2019）年國內行動支付普及率已達6成，疫情有機會成為加速普及率的關鍵推手。

支付業者除了明顯看到用戶數、交易量的成長，《數位時代》也觀察到三個現象。

用戶數、交易額均成長，街口成大黑馬

先從用戶數、交易量看起。

目前用戶最多的LINE Pay觀察，2020年第一季交易量，較去年同期成長40%，用戶數則是在220萬的基礎上，持續穩定成長中；街口則是大黑馬，去年底還只有162萬用戶，受疫情以及春節行銷活動影響，2月底用戶數一口氣突破200萬，消費額也成長25%；Pi拍錢包則表示，目前會員數近90萬人，今年第一季整體交易筆數，較去年同期成長超過1.7倍。

現象一：配合「酷碰券」政策，讓全民展開第一次接觸

疫情帶來的第一個趨勢是行動支付業者，成為政府「酷碰券」政策執行平台之一。

行政院規劃疫情緩和後，推出以行動支付為主、搭配敬老卡回饋的「酷碰券」。規則是民眾用行動支付消費可回饋25%，等同打75折，每人每月上限是1,000元，預計先執行三個月，一人最高可以拿到3,000元回饋；若是不會使用手機的長者，可使用敬老卡消費，回饋金在隔月入帳。

「酷碰券」的規則是，民眾用行動支付消費，可以回饋25%，等同打75折。 街口支付

但並非所有通路都適用，經濟部表示，電商、外送平台、超市和超商等「疫情受益產業」，會排除適用「酷碰券」。

這項「行動支付限定」的遊戲規則，背後有三大政策巧思。首先：是改變民眾支付習慣，讓平常沒興趣用行動支付的民眾，為拿優惠，有了初次使用動機；第二則是透過優惠，刺激民眾消費；第三，鼓勵商家數位轉型，導入多元支付設備。

LINE Pay觀察到，疫情期間（1-3月）詢問串接系統的店家增加，第一季新增的通路（不分線上線下），有超過3萬個。此外會竭盡所能投入最大資源，傾力支持政府方案，除了活絡因疫情而蕭條的實體市場，也看好疫情過後，支付市場變得更成熟。

街口認為，電支平台的優勢包括實名制、通路廣、用戶數多，能有效幫助政府公平分配補助；Pi拍錢包表示，除了積極配合政府政策，也規劃在疫情期間，給予用戶使用額外的P幣回饋，吸引更多人使用。

現象二：與餐飲業結盟，鼓勵民眾多消費

為避免群聚，外帶、外送需求提升。街口除了針對外帶餐點，給出支付優惠，近期對線下中小型商戶，推出「街口數據行銷（街口券）」功能，透過App定位，商家可以設定「行銷距離」，發送電子優惠券，給附近使用街口App的用戶。

目的有兩個，第一：可以更精準在一定範圍內找到最適合的目標客群；第二：能在疫情期間刺激用戶到店家外帶餐點，減緩來客數下降的危機。

Pi 拍錢包除了本來合作的有無外送，近日也與商圈及餐廳合作，推出「Pi商店店餐」服務。 攝影 / 蔡仁譯

LINE Pay除了本來合作的外送平台foodomo，近日也剛在Uber Eats上線，也正與麥當勞測試系統，預計6月前完成；Pi 拍錢包除了本來合作的有無外送，近日也與商圈及餐廳合作，推出「Pi商店店餐」服務，可以在App上預定外帶餐點+付款。

支付平台與餐飲業者結盟，是希望民眾無論是在購餐、支付上，都盡可能做到零接觸，同時在政府振興方案來臨前，透過優惠先自救，刺激消費意願。

現象三：開放資料（Open Ｄata）趨勢成形

為穩定國內口罩數量，政府在2月推出口罩實名制，開放官方數據API，讓民間業者打造「口罩地圖」應用。

LINE Pay、街口支付已陸續串接API，並將口罩地圖入口新增在頁面中， 也特別標註可以使用自家支付付款的藥局 ，成為開放資料（Open Data）應用的經典案例。

LINE Pay、街口支付都已陸續串接API，並將口罩地圖入口新增在頁面中。 LINE Pay

疫情讓行動支付使用量上升，也加速打開了更多商業上的可能，未來支付App不只用來付錢，從目前的趨勢看來，會朝向生活平台的模式邁進，疫情過後，是否真能完全影響民眾的支付習慣，目前還看不出答案，可以確定的是，商家、消費者都開始做出改變。

責任編輯：陳映璇