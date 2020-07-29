南瓜以開發線上、線下雙版本社群連線遊戲為主軸，在XR Golden Awards比賽裡榮獲最佳模擬獎，如今南瓜虛擬科技已晉級全球遊戲產業VR領導者。

「當台灣喊出『2016VR元年』時，我覺得自己再不懂VR，就會跟科技世代產生代溝，於是從美國返台，與專精數位內容製作的夥伴整合技術，邁進VR產品市場。」廖翊翔一念創業，如今南瓜虛擬科技已晉級全球遊戲產業的VR領導者。

南瓜以開發線上、線下雙版本社群連線遊戲為主軸，已經推出《禁忌Taboo》等多款遊戲，2018年就躋身世界遊戲殿堂日本Sega、美國VR Junkies，達成夢想，在主要市場落地，在XR Golden Awards比賽裡榮獲最佳模擬獎。

核心技術優勢 來自超強體感技術引擎

南瓜的遊戲如何與眾不同？創辦人兼執行長廖翊翔說，跳脫傳統的射擊類別，創作嶄新題材遊戲，例如第三人稱格鬥遊戲《Quantaar》可多人連線、4人亂鬥，遊戲中加進趣味關卡和創新角色，充滿吸引力，因此2019年在三創生活園區舉辦線下活動時，逾2,500人擠爆現場體驗。

《Quantaar》VR遊戲機台兼具深度沉浸感及傳統街機的易玩性，南瓜與中華電信2020年6月聯手在台北展示時，玩家只需自備無線VR頭盔，就能透過5G高速網速手機，遠距操控，輕鬆享受雲端VR遊戲的樂趣。《Quantaar》預計在2021年第二季公開發行，瞄準全球市場，在VR玩家的最大平台美國Steam VR、FB的Oculus quest和日本Sony的Play Station VR推出。

近幾年來獲得高雄市體感科技園區計畫補助，幫助南瓜鏈結相關專業領域人才，發展「一站式客製化解決方案」更加成熟，從腳本、設計、軟硬體、維修、後台、SOP做到一條龍式服務，形成關鍵優勢，「這項計畫拉拔南瓜達成遊戲機台化的成果，加速成長茁壯，順利推動到線上平台，資源匯聚，商業模式終於奠定下來。」歸功於計畫的挹注，廖翊翔指出，嘉鴻遊艇公司委託南瓜製作遊艇體感設備以供展示體驗，「南瓜的核心技術在於Unreal引擎，體感真實度極高，說服力道強。」

除了VR遊戲，南瓜也發展出更多元的B2B服務，跨領域合作實例從海事、勞安、多媒體影像到博物館等等，相當豐富，例如與勞動部勞動及職業安全衛生研究所合作開發的模擬堆高機貨物上架與S形路考就十分逼真，將可運用於考測中心與企業員工訓練。

即使面臨疫情期間，南瓜也能把各種不得不取消的看展，製作成線上展覽（例如放視大賞），「不是重現展覽本身，而是透過VR把虛擬場景變得更有趣，照樣可替廠商行銷，這將是全新的看展模式，也是未來潮流。」商展可以多人連線互動、加入遊戲概念去設計，讓展覽活起來，魅力四射。

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