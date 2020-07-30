TikTok執行長發表公開信為TikTok辯護，要求美國政府應以相同高標準對待科技公司，並且抨擊Facebook的模仿TikTok形式推出Reels。

TikTok在美國市場所面臨的景況，日益嚴峻也充滿挑戰。針對美國政府可能的禁令、Facebook推出同性質產品Reels迎戰、以及美國投資者虎視眈眈想買下多數股權，TikTok執行長凱文·梅爾（Kevin Mayer）選在美國科技巨頭Google、Apple、Amazon、Facebook參加美國眾議院聽證會的這天，發表公開信為TikTok辯護。

美國四巨頭CEO出席聽證會，因壟斷市場爭議接受質詢。 Shutterstock、Flickr、Indore Institute of Science

梅爾表示，由於TikTok的母公司字節跳動是來自中國的公司，因此也受到更多的審查，儘管如此TikTok也欣然接受，因為伴隨成功而來的就是責任，而TikTok有責任向用戶、創作者、廣告商、以及監管單位顯示竭力遵守美國法律的決心，但是TikTok認為美國政府應該以相同的高標準來要求所有高科技公司，包括向監管機構披露他們的演算法、調節政策、和流量數據，公開透明的對所有高科技公司一視同仁。TikTok早在今年三月就公布其透明度中心，向第三方單位公開內容政策和演算法。

此外，梅爾也指責Facebook利用愛國主義為話題來攻擊TikTok，他強調希望將重點放在為用戶服務的公平、公開的競爭上，而不是偽裝成愛國主義者來攻擊競爭者；同時，梅爾更是強力抨擊Facebook模仿TikTok而連續推出短影音App產品，包括近日推出的Reels和已停止服務的Lasso。

另一方面，美國財政部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）也證實TikTok正接受美國商務部外國投資委員會(CFIUS) 的審查，針對TikTok母公司字節跳動在2017年收購了TikTok的前身Musical.ly的內容，以及此交易是否涉及潛在國家安全風險展開調查。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：TikTok、Engadget、CNBC-1、CNBC-2