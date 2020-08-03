新竹場次的論壇，從企業培訓的體制建立、落地方法到企業文化的推動，讓企業培訓少走彎路，有效透過培訓提升整體組織價值。

人才是企業最重要的資本，而企業內部培訓則是提高人才競爭力的重要方法之一。有效的企業培訓不但可以提高工作效率和員工滿意度，更可促使企業組織達成卓越績效及拓展品牌。

然而，企業組織在實際執行培訓後的效果經常不如預期；在規劃及推動員工教育訓練時，亦經常會遇到以下問題：

- 員工無法專注於課堂訓練，仍然受公事干擾。

- 課堂學習成果無法於課後落實於工作之中，僅15％的學員會應用所學。

- 企業文化及管理系統無法完整運用，課後效益難以評估。

【2020人才管理實戰論壇】是由SGS、MAYO、DDI與微軟共同舉辦的系列活動，首發場次8/19新竹場，談論「企業有效培訓落地法則」，邀請到SGS CBE 管理學院院長暨高雄區資深總監蔡福欽，為我們分享如何打造老闆心目中理想的訓練績效，DDI台灣區董事總經理李岳倫則為我們分享如何從文化面著手，建立組織的學習行文化，另外，MAYO鼎恒數位創辦人暨執行長 簡士評與 MAYO HRD顧問楊承諺則為我們分享人資的大趨勢以及企業學習實際的落地工具與方法。

新竹場次的論壇，從企業培訓的體制建立、落地方法到企業文化的推動，讓企業培訓少走彎路，有效透過培訓提升整體組織價值。

報名連結 : 報名網址：https://bit.ly/3jzeUeD