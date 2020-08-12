在疫情肆虐、國人無法出國的這段日子，旅宿業者狂推「微出國」企劃，航空業者也祭出體驗登機、國內環島的獨特行程，掀起網路話題。

新冠肺炎疫情全球肆虐之下，大家至今仍然不能出國旅遊，不少網友誇張表示「快忘記出國的感覺」，就有業者嗅出其中的商機，紛紛打出「微出國」、「偽出國」的行銷企劃，滿足民眾不能出國但又想體驗出國度假的慾望。除了旅遊、飯店業者推出神似國外的景點跟上風潮，航空業者也爭相祭出體驗登機、國內環島的獨特行程，成為這波「微出國」風潮下最熱門的話題。

全台瘋「微出國」旅遊 搭飛機體驗出國最具話題

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，這波風氣最早來自於松山機場與航空業者合作，邀請民眾一同來體驗出入境的感覺，同時參觀機場內的新設施，6月11日消息一公布就引發話題。第一梯次與華航合作的體驗活動7月2日登場，創下不小的討論度；7月7日最後一梯次的活動更創下區間聲量最高峰，有不少網友留言「反正飛機飛不了停著也是浪費」、「有掃到免稅貨，還ok啦」對這樣的活動表達支持，不過也有部分人不以為然，批評「真的悶壞了」、「意義在哪，浪費時間」、「吃飽太閒逆」。

松山機場最早推出「偽出國」體驗活動，成為後續一連串業者跟風行銷的起因。 網路溫度計

不只可以買免稅品 搭飛機環島體驗超吸睛

從熱門關鍵字可以發現，網友除了去金門、澎湖、馬祖等離島旅行，以及在國內朝聖類似國外的景點，重溫彷彿是出國的度假感，討論搭飛機環島的體驗還是占相當多數。其中，搭飛機「微出國」吸引網友的關鍵在於可以購買免稅品，並且感受真實踏上飛機、走入機場的出國情境，還有一生難得有一次機會搭飛機環島的獨特經驗，都讓支持者熱烈推崇「坐飛機環島這種經驗，根本可遇不可求好嗎」、「熱氣球都一堆人搶搭了，飛機環島這輩子會有一次體驗嗎」。

搭機環島成為最受歡迎的「微出國」方式，主要是機會難得以及可以購買免稅品。 網路溫度計

兩波活動都跟上 長榮、華航成聲量王

這一波由松山機場免費登機體驗活動引領的「微出國」風潮，先是造成桃園機場也跟進，推出暑期限定的機場巡禮一日遊，隨後演變成航空公司帶領遊客真的搭上飛機，來一趟國內搭機環島的獨特體驗，目前國內共有四家航空公司跟進，分別為華航、長榮、虎航，以及星宇航空。

長榮、華航因為最早開始跟上這波行銷，成為網路聲量相對較高的航空業者。 網路溫度計

從網路聲量來看，長榮以701筆成為聲量王，除了是首批表示要推出搭機環島體驗的業者之一，最初與松山機場合作的「偽出國」就成功帶來話題，為後續的搭機環島體驗活動預熱；其次為華航網路聲量511筆，同樣也是松山機場「偽出國」合作的第一梯航空業者，並且與長榮同時間宣布搭機環島行程的計畫，因此也有較高討論度。虎航推行的時間雖然較晚，但仍有443筆網路聲量，開賣不到20分鐘就完售；星宇航空儘管最晚推出，卻也創下不到5分鐘就全數售罄的最快紀錄，顯示民眾有這樣的需求，「微出國」的風氣也已經形成。

星宇好感度奪冠被秒殺 長榮彩繪機加持奪第二名

星宇航空網路好感度最高，華航最低，虎航因為網友對廉航的負面觀感導致負評最高。 網路溫度計

星宇航空夾帶著張國煒的高人氣，加上本人親飛的話題性，創下最晚開賣卻最快售罄的紀錄，除了與飯店業者合作，機上餐點也完整提供，商務艙可選擇米其林一星餐廳「Longtail」的餐點，經濟艙旅客可享用到「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼，成功讓星宇航空在這波行銷中，網路好感度正面聲量52.41％居冠。

長榮航空網路好感度正面聲量51.81％，與其他業者的差異是除了環台一圈，還會飛經日本琉球列島西端上空，並選擇超高人氣的Hello Kitty彩繪機執飛，受到不少好評。

虎航網路好感度正面聲量48.88％，除了飛往日本九州上空還加送日本來回機票；但負面聲量卻也是四者最高的7.14％，主要來自於網友對廉航印象的不實批評，如「吃虎航機內餐點還不如自己帶便當去」、「飛機餐比營養午餐還難吃，居然有人花錢受罪」，但虎航此次提供的機上餐，實際上是米其林星級大腕燒肉的牛舌套餐。

華航網路好感度正面聲量42.05％，相較於其他業者最低，雖然推出小小航空員夢想起飛體驗，主打親子共遊路線，但也因為條件限制讓部分網友不滿，留言「為什麼要限6歲以上」、「一大一小是歧視單身狗？ 歧視沒小孩的家庭喔？」

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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