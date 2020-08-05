蘋果宣布擔任行銷長長達33年的菲爾·席勒即將卸任，並由是克雷格·喬斯維克接任行銷長一職。

蘋果宣布擔任行銷長長達33年的菲爾·席勒（Phil Schiller）將卸任，轉為顧問職的Apple Fellow，負責App Store和公司活動，並直接向執行長提姆·庫克（Tim Cook）報告，接任行銷長的是克雷格·喬斯維克（Greg Joswiak），之後他將以全球行銷副總的身份，負責蘋果的行銷工作。

喬斯維克在公司內簡稱為喬茲（Joz），過去四年擔任蘋果全球產品行銷副總，曾負責第一代iPod和iPhone等突破性產品的行銷，至今加入蘋果已經20多年，過去多負責蘋果的產品管理和銷售、開發人員關係、市場研究、業務管理，以及教育、企業、和全球的行銷。喬茲在上任後，對外首場大活動就是可能將推遲至十月上市的新一代iPhone發表會。

將卸任的席勒最近一次執行的重大活動，就是蘋果有史以來第一次的線上全球開發者大會（WWDC），該活動不僅因富有創意和執行力備受稱讚，更在新冠疫情期間，為各大全球性企業的線上發表會樹立標準。

席勒是賈伯斯時代就活躍的蘋果重要高階主管，從iPad問世到多點觸控的iPhone席捲全球，他也成為最知道蘋果產品開發秘密的重要人物。

他隨後發文分享感言，指出在蘋果工作、跟最喜歡的產品為伍，與偉大的朋友們——賈伯斯、庫克等人——一起工作，大家一起把夢想成為現實。回顧從27歲起就開始在蘋果工作，如今他已經60歲，該是人生中改變的時候，他將撥時間投入他個人關注的事物上。

市場對於蘋果在近年來，接連有重要主管職務變動而十分關注，包括公關主管史蒂夫·道林（Steve Dowling）、零售主管安吉拉·阿倫茲（Angela Ahrendts）、以及備受關注的設計主管喬尼·艾夫（Jony Ive），艾夫在今年六月離開蘋果後，自創設計公司LoveFrom，更獲得蘋果的投資。

資料來源：蘋果、CNBC