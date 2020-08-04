從AI、自動駕駛到基因重組個人化醫療，當代科技如此先進，但為何應對武漢肺炎covid-19時，美國最有效的防疫手段，仍是從中世紀使用至今的隔離政策？

席捲全球的肺炎風暴下，美國是受創最嚴重的國家。若將無力阻止疫情的責任，全部推給川普政府很簡單，但潛藏背後更致命的問題，卻是美國漸趨真空的製造產業，以及變樣的創新生態系統。

美國放任自由市場追求創新的作法，是導致現況其中一個原因。資金永遠流向報酬率最高的市場部位，AI應用領域專注在搜尋引擎、廣告投放等面向；藥學研究則聚焦獲利豐厚的新藥研發，防疫期間急切需求的疫苗及篩檢工具，都只是其次。

相較之下，重要卻不受投資者青睞的領域，往往只得依賴政府支持。然而，美國投入技術研發的資金正逐年減少，從而無法因應衝擊；日漸薄弱的製造產業也是一大問題。

疫情初期，美國不僅立刻碰上篩檢器材奇缺的難關，就連呼吸裝置、口罩等物資都面臨匱乏，卡內基梅隆大學教授福西（Erica Fuchs）表示，「這場疫情顯示美國的製造能力外移了多少。」

知名創投a16z創辦人馬克．安德森（Marc Andreessen）對國家無力生產防疫用品的批判引發共鳴，「是我們自己選擇不要擁有生產這些東西的機械、工廠與系統。」經過這次教訓，各方學者也呼籲政府應主導研發計畫、加速防疫相關領域發展，並強化對製造產業的投資、重拾關鍵物資的生產能力。

再者，美國人必須清楚了解，連結「製造」與「創新」不僅對生產力成長非常重要，更是經濟成長的關鍵。

Honeywell於美國東岸羅德島州（Rhode Island）的口罩工廠，從今年4月起投入n95口罩生產，每月生產2,000萬個，供應美國衛生和公共服務部使用。 Honeywell

在Netflix發光、從樂天拓展客群，收納教主大發企業財

10年前，近藤麻理惠（Kondo Marie）的整理魔法，讓全世界為之著迷，《怦然心動的人生整理魔法》一書，在全球售出千萬本，讓這位從小對收納充滿熱情的日本女性，一舉躍上世界舞台。

為推廣收納技巧及哲學，麻理惠與丈夫河原尚武在加州成立整理顧問公司KonMari Media，更在資深電影製作人蓋兒．伯曼（Gail Berman）促成下和Netflix合作。2019年，她與Netflix攜手推出的實境節目成為當年平台上最受歡迎的非虛構作品，讓美國重新掀起「收納」浪潮，Google關鍵字「近藤麻理惠」的搜尋次數成長了100倍。如今她在Netflix的第二部作品也已發表。

麻理惠的活躍引起了樂天注意，後者在2019年8月收購KonMari的多數股權，也讓這個收納品牌經營的電商網站，開始販售居家裝飾與家用品，甚至也討論創作娛樂內容。現在她更嘗試讓收納超越居家範疇，進入企業領域。

麻理惠與組織行為學教授桑尼海（Scott Sonenshein）合著的新書《Joy at Work》，為KonMari打開業務發展的一扇大門，不僅電商平台能擴及辦公用品，旗下的收納顧問也能服務更多客群。居家收納諮詢往往是一次性的服務，服務企業級客戶則能細水長流。

麻理惠對收納的熱情，源自於她對家的熱愛。「與家人共度的時光讓我感到非常快樂。」她說。母親的家居裝飾雜誌，讓5歲時的她深深迷上收納。隨著年紀增長，現在收納對她不只是整理，更是與物品、家庭的精神連結──一種怦然心動的快樂感受。

近藤 麻理惠（ Marie Kondo）打造一套收納、整理居家環境的「魔法」，並憑著這門專業改變了不少人的一生。 flickr cc by RISE

「說謊的瑞幸」黯然下市，也把中企追逐美國夢的大門關了

去年5月，瑞幸咖啡在那斯達克掛牌上市，投資者們舉杯歡慶。來自東方的小藍杯被媒體吹捧為中國星巴克，交易首日即繳出20％成長，市值達到40億美元。對於一間成立不到兩年的新創，這無疑值得讚頌。

然而，風光上市不滿一年，中國咖啡帝國的神話即告破滅。今年4月初，瑞幸咖啡向美國證券交易委員會自曝財務作假，在過去三個季度的財報中，至少偽造3.1億美元的銷售額。

此消息令瑞幸股價崩盤，執行長錢治亞、營運長劉劍，以及董事長陸正耀隨後一一被革職，最終也遭到那斯達克摘牌下市。

瑞幸咖啡以「打敗星巴克」為口號在中國快速展店，其中包含大量App下單、到店取貨的「快取店」，這種以網路為中心，結合大數據與電商服務的商業模式，很快擄獲歐美投資者的芳心。

雖然在爆出造假前，瑞幸的商業模式就已受到質疑，但並沒有影響小藍杯在美國投資界引起的熱潮。實際上，瑞幸咖啡的銷售很大一部分是基於「補貼」，這種做法肯定無法長久，若要盈利，勢必得大幅提高咖啡售價。

一位負責盡職調查瑞幸咖啡的投資銀行合夥人透露，瑞幸聲稱的銷售量與實際從庫存中取出的咖啡杯數對不上，他將這項疑慮回報給上層，結果沒有受到重視。可以說，從中國挖掘出下一位騰訊或阿里巴巴的渴望，已讓投資人變得盲目。

在中美關係因疫情日漸交惡時，這起震撼全球的造假事件，也令美國決定提高中國企業進入美國資本市場的門檻。 Shutterstock

2020年1月，瑞幸完成一筆8.65億美元的募資後，知名做空機構渾水研究（Muddy Waters Research）戳破了瑞幸以謊言撐起的泡沫，發布一份長達89頁的匿名報告。報告製作者動員近1,500名人力統計銷售額，記錄600家門市的人流，並有總計1.1萬小時的錄影畫面，以及2.6萬張消費收據作背書。

該報告指控，瑞幸分別在2019年第三季、第四季虛增69％、88％的銷售量，且每杯咖啡的售價被提高了12％以上，相較瑞幸宣稱的門市轉虧為盈，估計淨虧損達28％以上。同時咖啡以外品項營收貢獻高估了400％，瑞幸曾聲稱這類產品是營收成長的重要動能，占營收比重已達到44％。

報告內容表示，「在IPO（首次公開募股）之後，瑞幸偽造財務及營運數據的作法已是詐欺，瑞幸懂得投資者想要什麼，該怎麼用美妙的故事包裝自己為成長型股票，以及需要操弄哪些數據來增強投資者信心。」同時批評瑞幸商業模式「從根本上就是失敗的」，假如為了盈利提高產品售價，顧客便會頭也不回地離去，永遠無法實現盈利。

起初瑞幸駁斥造假指控，聲稱研究方法存在瑕疵，結果兩個月後，瑞幸卻主動自承財務造假。在中美關係因疫情日漸交惡時，這起震撼全球的造假事件，也令美國決定提高中國企業進入美國資本市場的門檻。

那斯達克因此制定新規，對中國企業赴美IPO設下最低金額限制；參議院也通過《外國公司問責法案》，假如外國公司連續3年無法遵守審計機構要求，則禁止其股票在美國交易。

這起令投資人瞠目結舌的負面案例，也一併關上了中國企業追逐「美國夢」的大門。

某種程度上，瑞幸只是創投界「重視成長勝於盈利」現況的縮影，中環資產投資基金創辦人譚新強指出，很多新創公司倚靠投資者的現金存活……他們從不反省自己的作法，這不是領先的產業變革，這只是走在前端但尚未成熟的商業模式。

責任編輯：林美欣、張庭銉