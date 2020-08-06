在品牌社群的經營上，時事哏固然是捕捉群眾眼球的有效方法，不過若要深化經營粉絲與品牌，減少無謂跟風、扣緊品牌理念才是正道。

這陣子許多企業品牌或公部門甚至公眾人物的臉書（Facebook）粉絲專頁都瀰漫著一股文青風，大量的使用網路上爆紅的短文字「#像極了愛情」創作哏圖或是直接在發文時附加這句井號文字，作為主題標籤（hashtag）。

不過本文不是要探討這句爆紅萬用句的起源，也不是要教大家如何複製這個萬用句，而是想跟大家探討經營臉書粉專「該不該」跟風，「能不能」搭順風車，賺取聲量。

幽默感固然是經營臉書社群的一種方式，惟是否適合使用自嘲或是博君一笑的時事哏，對行銷人或者是小編來說，分寸拿捏並不是一件容易的事，也是專業度的展現。

什麼樣的品牌適合在臉書社群專頁運用時事哏？消費品牌當然是首選，至於B2B企業品牌的官方臉書，偶一為之也是無妨，但是頻繁使用，或是過度操作時事哏，必須注意是否反而容易引起反感。

舉前一陣子的「順時鐘」與「逆時鐘」為例，許多零售消費品牌都曾經在臉書社群專頁採用。時事哏運用巧妙，可讓人會心一笑，增加臉書社群擴散與聲量，但是也有可能一不小心踩了紅線，引發排山倒海的非議。 因此，這也是一項專業的技能。

大量洗版容易生倦，原生創意才是王道

另一個值得注意的是，當一個時事哏被廣泛使用（模仿），臉書動態牆大量洗版，也會引發大眾的厭倦感。一開始閱聽人會覺得新鮮有趣，但是一旦短時間接收到眾多不同品牌的模仿版本，對於任何一個品牌的內容都不會留下深刻印象，甚至對此逐漸麻木，最終會生膩而略過，覺得老哏，過時，無聊，沒創意。

無論對於消費品牌還是企業品牌的社群經營，原生創意才是讓自己獨樹一幟的根源。

無謂的跟風，容易稀釋品牌價值

其次則是必須與粉絲（跟隨者）保持良性互動。而這些，往往奠基於品牌的價值理念與市場定位。沒有延續品牌理念與市場定位，內容就會開始發散，看到什麼哏就抄什麼哏，換湯不換藥。

假設經營一個與愛情完全無關的B2B企業品牌專頁，硬是在內容中加入了愛情哏，不僅突兀，讓粉絲感到牽強，最根本的是品牌的「重量」會變輕，品牌理念會被稀釋。大家注意到的不是訊息本身，而是一個有趣的標籤。 臉書粉專原本想要透過經營社群，植入（seeding）品牌的個性，這樣的跟風很容易讓品牌個性失焦。

扣緊品牌的社群行銷，才能有效促進會員經濟

最後，還是要回歸到品牌個性本身。身為行銷人或是社群小編，心中應有一把尺。舉路易莎咖啡為例，路易莎咖啡發行虛擬「黑卡」，在臉書社群引發市場矚目，路易莎咖啡黑卡的臉書貼文，累積數千人按讚，破萬則留言，數百次分享，成功創造高觸及率，路易莎咖啡已有十幾萬臉書跟隨者，將商品結合會員制，建立品牌忠誠度，進而讓忠誠客戶免費幫忙宣傳，表現可圈可點。星巴克咖啡也是採用這項行銷策略。

經營臉書社群，讓用戶願意註冊成為會員、願意付費成為會員，從同質的群眾同溫層開始發酵，向外擴散，這是品牌從「買賣商品（咖啡）」轉型為「會員經濟」的重要關鍵。是不是，像極了愛情？

責任編輯：陳建鈞

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