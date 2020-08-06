即便這兩個「場地專家」都並非場地擁有者，君品Collection擅長線下營運、Pickone則是線上專家，剛好成為互補的合作夥伴。

雲品國際旗下的婚宴平台君品Collection，於今（6）宣布與新創公司「Pickone挑場地（以下簡稱Pickone）」合作，消費者將能在Pickone的平台上，能夠預訂君品Collection所營運的場地。

君品Collection擅長營運場地，將所有場地佈置成可以舉辦婚宴的標準；Pickone則是線上預訂場地的知名品牌，雙方預計合作起來的綜效，有機會1+1>2。

君品Collection新增3據點；Pickone上半年營收同比增長50％

君品Collection是雲品國際的小金雞，透過與各式場地業者合作，包含古蹟、郵輪、別墅、百年三合院等，業者只需要出租場地，其他婚宴、營運等活動進行事宜都由君品Collection包辦。

想結婚的新人能有更多選擇，場地業者也可獲得更多的租金收入，除了消費者與場地業者彼此受惠，對君品Collection來說，不需要負擔場地租金、硬體維護等成本，就能向市場提供許多特殊的婚宴場地。

雖然遭遇疫情，君品Collection目前訂單多落於今年第4季與2021年，總計還有250場宴會待辦理，甚至有場地的婚宴營業額在今年10月超過1,000萬元。

雲品董事長盛治仁也在今年5月的股東會上特別提到君品Collection：「平台模式讓我們不用付硬體費用，也能有經營管理的收入，今年場地新增了光點台北、苗栗勤美學等，因為疫情的關係，大家也比較喜歡戶外的結婚場地。」

天母Jbs Dinner是許多網美夢想中的宴會場地。 雲朗觀光

本月君品Collection更新增了位於台北的JB's Diner、MAJI集食行樂音樂庭園以及南港瓶蓋工廠，共3個新據點加入營運，使君品Collection據點高達49處，總體服務人數胃納量達14,500人次。

Pickone創辦團隊，由左至右執行長張雲淞、營運長張文馨、技術長黃書慶、設計總監黃逸寧。 Pickone

新創Pickone則是「場地界的Airbnb」，在其平台上就能以公開透明的價格、線上支付的方式完成場地租借；場地業者也能在Pickone上刊登出租的訊息。

目前營收快速成長至每月數百萬新台幣，已實現獲利；2020上半年雖受疫情影響，營收較去年同期仍然有50％的成長。Pickone現共有1,000個以上場地可供一般民眾選擇，不論是10人以下或1,000人以上的活動，舉凡會議、派對、演講、靜態展覽、音樂表演、婚宴等需求，都可找到適合的場地。

擅長線下營運的君品，結盟線上專家Pickone

商業模式來看，君品Collection與Pickone都不自己擁有場地，但都以場地來盈利。君品Collection更偏向線下的營運，Pickone則是走線上預約的機制。

合作後，雙方將能更好地各自發揮所長，如君品collection擅長打造宴會服務，從聲音、味覺、嗅覺等都下手著墨，讓參與的賓客沉浸其中；而在Pickone預訂場地的企業、公關活動客群，則能發揮最大化的使用效率，將宴會沉浸式體驗運用在研討會、發表會等更多元的商業活動。

未來，Pickone網站上將設有「君品Collection專區」，開放消費者預約婚宴場地，提升場地能見度。除此之外，君品Collection也將轉移過去打造「體驗」的know-how至婚宴之外，運用在公關活動、研討會、發表會等商業活動，拓展出更寬的營收來源。

責任編輯：張庭銉