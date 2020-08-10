美國衛生部長阿札爾近日訪台，並前往中央流行疫情指揮中心，見證台美雙方共同簽署「醫療合作瞭解備忘錄」。

近日美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，是台美1979年斷交以來，層級最高的訪台官員，該訪問團專機在昨日（9）下午4時48分降落松指部。

今（10）日由蔡英文總統親自接見阿札爾，阿札爾表示：「這一次訪問是一個絕佳的機會，讓我們學習台灣世界級的防疫能力！」

此行，阿札爾訪問了中央流行疫情指揮中心，在與台灣衛福部長陳時中的共同見證之下，由台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮，及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑代表台美雙方，共同簽署「醫療合作瞭解備忘錄」。

「台灣使用的不只是最佳的科學、公衛的方式來防疫，同時也運用開放、民主的台灣精神來進行防疫工作，」阿札爾如此評論台灣防疫的成果。

美國衛生部長阿札爾於今日參訪台灣中央疫情流行指揮中心。 衛生福利部提供

台美衛福部首次簽署MOU，未來將擴大合作範圍

台灣與美國在醫療衛生等領域合作已超過20年，包含新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等。「台美在衛生議題上的合作淵遠留長，很多台灣高層都曾經在美求學，或是在美接受訓練；很多官員告訴我們，台灣防疫能成功，都是因為在美國學到許多，」酈英傑回憶。

「本次簽署的MOU，是首次由本部（衛福部）與美國衛生部代表執行。」陳時中說，此次除了提高行政層級由台美衛生部簽署之外，也將合作範圍擴大，包含全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治以及建商促進、婦幼及青少年健康、環境職業健康、菸害防制、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播以及衛生人力等領域。

未來還將藉由辦理合作計畫、科學及研究專案，人員交流、訓練及互訪，建立聯繫窗口進行最佳做法、專業知識的交流等等方式執行。期盼藉此增進台美人民的健康福祉，促進全球衛生安全。

台美雙方共同簽署「醫療合作瞭解備忘錄」。 衛生福利部直播截圖

美國退出WHO？新組衛生組織台灣會加入嗎？

4年前，世界衛生組織（WHO）移除了台灣觀察員的身份，阿札爾認為，這樣的作法剝奪了全世界接觸到台灣防疫模式的權利，「在川普總統的指示之下，我們每年都在疾呼恢復台灣觀察員的地位。」

川普總統在日前表示將退出WHO，並且不排除另外創立衛生組織。問到此行動的進度時，阿札爾表示：「目前美國依然是世衛組織的成員，退出需要一點時間。」在正式退出之後，美國會尋找其他方式與國際合作，持續在公衛方面努力。那麼，台灣是否有機會加入美國在離開WHO之後的公衛計畫？「會與台灣討論共同參與的意願。」