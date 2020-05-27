在今年上半年，誠品敦南店、士林店等6間分店陸續熄燈。董事長吳旻潔透露會用3指標做關店評斷，她透露下半年還會繼續關店，比較有感的開店速度會在2021年。

誠品生活股東會上今（27）舉行股東常會，誠品生活董事長吳旻潔說，在2020年上半，誠品生活的表現大受疫情影響，尤其4月是最慘淡的月份。以台灣來說，今年1~5月的業績，大約落後去年同期20%。

她認為，疫情為誠品帶來最大的考驗，是要快速調整舊習，並且勇敢改變。當然，開源節流、加快促成數位轉型都是改革的重要方向。但人們第一個「有感」的改變，就是誠品開始斷捨離那些讓人們「無感」的門市。

在誠品敦南店熄燈後，將由信義店接棒，成為24小時書店。 蔡仁譯攝影

今年關閉8間門市，誠品以3大指標評估

從今年初到現在，已經看見誠品敦南店、台東店、台南安平店陸續關店，另外，高醫店、士林店、實踐店，也要陸續熄燈。

其中除了誠品敦南店，主要關閉的原因是建築物即將都更，算是功成身退。不過除此之外，在半年內還打算收掉其他5家門市，這是否意味著誠品不看好台灣市場未來性？還是在台灣市場經營不善？面對這些質疑，吳旻潔解釋，「今年度的關店是我們很重要的體質調整。」

誠品評估店點有三大指標：未來性、獲利性與公共性。「如果一項指標都沒辦法達成的店，很確定就會是今年誠品會收掉的店別。」

談到士林店、實踐店即將熄燈的決定，吳旻潔說，「 作為一個相對無感的存在也不是理想的。 」言下之意是，就是這些店點因為設施狀態、營運狀況等原因，在未來並無法呈現誠品對於未來書店的想像。

在今年下半年，還會有1~2間誠品店面陸續關閉，因此今年至少關閉8間門市。除了租約到期的店面在考慮範圍內之外，一些在百貨公司高樓層、小坪數的店別，以及比較老舊的社區店，也都在評估中。

「 關店不是壞事，不關店也不見得是好事；但開錯店一定是壞事，開對店才是好事， 」吳旻潔說。

接下來，對誠品生活來說，該如何淘汰掉與未來發展方向不同的店別，是最重要的功課。「我們應該要果斷去割捨，符合未來全通路佈局的店別，我們也會積極佈局，」吳旻潔說。

吳旻潔表示，今年度總計將關閉約8間誠品分店，是一次誠品的體質調整。 蔡仁譯攝影

明年用力開新店，誠品有意回歸台東、士林

在今年用力關店、調整完體質之後，在明年誠品也要用力開新店。

近3年來，誠品生活開始積極投入POS與CRM系統整合，也重新架設新的電子商務網站，預計12月上線新的電商平台，提供24小時到貨，未來將聚焦經營全通路，至於能否配合線上佈局，成為誠品評估線下拓點的考量因素。

「 接下來結合全通路策略，誠品生活會開始有能力、有機會在比較小的社區、縣市展店， 」吳旻潔說，透過這一波疫情，誠品也觀察到社區店以及中南部的店別，受到的衝擊較小，因此未來展店計畫也會以此方向開展。

另外，在老舊的社區店型關閉的同時，其實誠品也正在物色新的社區店型適合的店址。

像是已關閉的台東店，停止經營的主因是建物老舊，除非政府投入大量資金維修機電、殘障設施等建設，否則並不符合誠品展望未來10年希望發展的店型方向。不過，其實誠品依然有在台東發展的意圖，目前誠品生活團隊也陸續在與台東許多民間藝文機構接洽，討論未來合作的可能性。

吳旻潔透露，儘管士林店已宣布歇業，但未來展店還是很有機會回到士林商圈。也因為開始有了展店規劃，因此吳旻潔並不會因為關店而擔心，「因為看得見未來，就不怕現在做這些調整。」

責任編輯：陳映璇