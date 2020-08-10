看好在後疫情時代各產業的數位轉型需求，阿里巴巴日前宣布新建3座資料中心，未來3年再加碼2千億人民幣在相關技術開發，同時再建10座資料中心。

在過去幾年，阿里巴巴開始加碼投入在伺服器硬體的研發工作上。2018年，「阿里巴巴達摩院」（Alibaba DAMO Academy）成立了半導體公司「平頭哥」之後，2019年推出了首款人工智慧推理晶片「含光800」。

根據全球諮詢分析機構Gartner去年6月發佈的資料中心及雲服務市場統計，阿里雲位居全球公有雲市場的第三名，並列亞太地區排名第一。目前阿里巴巴的阿里雲資料中心，分佈在全球21個區域，為全球數百萬客戶提供服務。

今年受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，許多產業都越來越依賴雲端服務。看好此「後疫情」帶來的新趨勢，阿里巴巴也宣布將加強部署在阿里雲資料中心的建設上。

3年投放2,000億人民幣！強化研發工作及建設資料中心

受到疫情影響，為全球經濟帶來了更大的壓力，但同時，這也有助阿里雲推動數位經濟的發展。「通過增加對雲服務基建和基礎技術的投資，我們希望繼續為世界提供一流及可信的資源，幫助企業加快恢復生產，並透過雲智能解決方案來支持後疫情時代的企業數位化轉型。」阿里雲智能總裁張建鋒這樣說。

正因如此，阿里巴巴宣佈，未來3年將會再投放2,000億元人民幣（約台幣8562億元），用於發展雲端操作系統、伺服器、晶片及網路等核心技術的研發工作及資料中心建設，並以此強化面向全球客戶的雲服務，幫助各行各業在疫情後的新環境下，加快數位化轉型。阿里巴巴預計，未來3年的自主開發技術也將會透過新一代資料中心作大規模部署。

阿里巴巴計劃，在未來數年內，在中國最少還要再新增10個超級資料中心。 阿里巴巴

阿里雲啟用3座超級資料中心，未來還要再建10座！

同時，阿里巴巴也於日前宣佈，位於浙江省杭州、江蘇省南通和內蒙古省烏蘭察布的3座資料中心（Hyper-Scale Datacenter）已經落成及陸續啟動。這新增的3座超級資料中心，也都已經應用去年9月發佈的「含光800」人工智慧晶片、神龍雲服務器、飛天操作系統等核心自研技術。

除了剛公佈的3座超級資料中心，還有2座已落成的超級資料中心位於中國的張北和河源。除此之外，「未來阿里雲將在中國多地建立10座以上的超級資料中心，應用達摩院、平頭哥等最新研究成果，支持新基建發展。」阿里巴巴集團IDC研發事業部總經理高山淵表示。

過去一段時間，既有的張北及河源2座超級資料中心，一直為阿里巴巴發揮重要的雲端運算支援角色，例如，協助天貓雙11全球狂歡節平穩渡過流量洪峰。阿里巴巴計劃，在未來數年內，在中國最少還要再新增10個超級資料中心，提供可信賴的高性能計算資源及智慧解決方案，協助全球企業迎接後疫情時代的數位化契機。

責任編輯：錢玉紘