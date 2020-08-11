裕隆集團在10日晚間公告，將對納智捷現金增資 60億元。這個消息等於是裕隆向外界宣告替納智捷續命的決心。

裕隆集團在10日晚間公告，將對自主品牌納智捷（LUXGEN）現金增資60億元，顯示發展的決心不變。

事實上就在上周（3日），裕隆才宣布對納智捷減資97.5億元彌補虧損，由於幅度高達99.49％，在裕隆集團營運虧損的狀態下，當時外界也有聲音猜測，自主品牌納智捷將退出市場。

隨著這次增資消息的公告，裕隆也等同向外界宣告替納智捷續命的決心。

60億資金年底前到位，一周前才大減資

裕隆董事會10日通過對納智捷增資60億元，將分為兩階段進行。第一階段會先增資35億元、第二階段25億元，預計在年底前完成。這次發行的新股，原股東將認購90%，剩下的10%會留給員工認購。完成增資後，納智捷股本將增加至60.5億元。

而就在一周前，裕隆大動作公告納智捷減資97.5億元，以彌補虧損，幅度高達99.49％，引起市場關注。

產業分析師指出，企業一般辦理增減資，大多會同時公告辦理，「若只有減資，往往就是要調整事業重心」，此次減資與增資消息相隔整整一周，才會引發市場猜測納智捷是否要退出市場。

台灣納智捷是裕隆汽車100%轉投資子公司，主要負責自主品牌營運，以及台灣、海外（不含中國大陸）市場銷售業務。2008年公司成立時，資本額只有20億元，但隨著多款車型開發、直營通路增加，為了強化財務體質，過去也歷經多次增減資，去年底的資本額達到98億元。

裕隆下猛藥，為日後與鴻海合資做準備

裕隆官方表示，這次增資目的為「改善納智捷汽車財務結構及提昇運營能力，且基於納智捷汽車未來將是裕隆集團與鴻海集團合資公司的主要客戶，為利納智捷汽車因應合資公司未來新產品銷售進行準備。」

此外，過去裕隆為了發展自有品牌，旗下整車研發中心「華創車電」只替納智捷做設計、研發。去年（2019）起，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向。

鴻海科技集團劉揚偉董事長、裕隆集團嚴陳莉蓮執行長、華創車電技術中心陳國榮董事長共同簽署合作協議 鴻海

替納智捷續命，也是為自己留後路

花60億替納智捷續命有什麼好處？

產業分析師分析，汽車產業的供應鏈角色已經很固定，新的廠商進入門檻高，「如果鴻海想跟華創共同推展電動車相關業務，那下游就一定要有合作的OEM（原始設備生產商）。」

站在鴻海的立場，雖然也同時跟飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）合作，不過現在飛雅特跟標緻雪鐵龍集團（PSA）的併購案仍在進行中；此外，產業分析師認為，FCA、PSA這類傳統車廠包袱很多，「且FCA確實是傳統車廠裡，電動化進程相對保守的。」

因此，華創車電雖然營運表現不佳，「但起碼也有十年以上的造車經驗，也懂汽車產業的游戲規則，」可以加速完成鴻海進軍電動車市場的步伐。

不過，目前檯面上已具規模的車廠，都已有自己的（或正在開發）的電動車平台，沒有動機與理由使用鴻海+華創的平台。雖然開放平台在國際上有先例，例如豐田的平台就會供貨給其它日廠，「但這也是日本車廠之間，本來就有穩固的合作關係，合資公司要打進去的難度很高。」

產業分析師認為，裕隆保留納智捷，作為合資公司日後的主要客戶，也是為雙方日後的發展，留一條路，「以免淪為有行無市。」

責任編輯：錢玉紘