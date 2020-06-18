接棒裕隆董事長後，嚴陳莉蓮第二次主持股東會，現場有小股東激動怒批，去年淨損244.65億元「一片滿江紅」，面對質疑，嚴陳莉蓮怎麼接招？

今年是嚴陳莉蓮接棒董事長後，第二次主持股東會，身穿一身黑色套裝，在開場前提早五分鐘就現身台上，神情嚴肅地翻閱資料，也未與身旁主管交談，現場氣氛相當安靜。

開場致詞時，嚴陳莉蓮指出，去年（2019）自主品牌納智捷（Luxgen），在兩岸市場銷量未如預期，認列車型開發技術損失，及模具減損損失，並提列應收帳款減損，讓淨損達到244.65億元，將下來自主品牌必須朝向務實轉型。

嚴陳莉蓮上台後，神情嚴肅地翻閱資料，也未與身旁主管交談，現場氣氛相當安靜。 攝影 / 蔡仁譯

淨損244.65億元，小股東怒批：一片滿江紅

「自主品牌是產業轉型必經之路。」嚴陳莉蓮指出，裕隆過去經過審慎評估，投入自主品牌研發，初期也確實取得一定成績。不過， 近年面臨大環境變化，自主品牌必須朝向務實轉型，調整腳步再出發 。財務方面，已經針對車行技術資產，進行減損提列。

嚴陳莉蓮也點出具體方向，首先必須提升智慧製造能力，透過製造代工及供應鏈服務能量，以「開放平台」方式轉型，目前已經爭取到法國電動商用車MUSE、義大利三輪重機品牌ADIVA等海外品牌生產代工。

在進入報告事件第二項、審計委員會查核項目時，有小股東激動爭取發言，質疑去年稅後虧損244.65億元，等同股本（157億元）一倍半，「翻了一下年報，真的可以用一片滿江紅形容。」此外，該名股東還針對與鴻海合資公司的效益、一次性提列虧損必要性等問題提出質疑。

該名小股東四度激動起身提問，不過在開場致詞完畢後，嚴陳莉蓮就沒有再發言，有關經營層面問題，全數交由身旁的專業經理人回答，股東會結束後便隨即離場，未多做停留。

裕隆汽車總經理姚振祥回應，裕隆發展自主品牌10多年，開發出七款車，每台車都需要80~90億新台幣開發費用，不過因為銷量未達標，無法做到像國外車廠每年賣10~20萬台的銷量，去年才會出現一次性提列虧損。

開場致詞完畢後，嚴陳莉蓮就沒有再發言，有關經營層面問題，全數交由身旁的專業經理人回答。 攝影 / 蔡仁譯

裕隆副董事長陳國榮在股東會上表示，年初與鴻海簽訂合資協議書後，雙方都密切討論公司願經與走向，裕隆過去累積的技術，有助於鴻海進入汽車產業，目標在今年第三季，就會正式成立公司。

嚴陳莉蓮接班後，納智捷的走向一直是難題之一，去年底嚴陳莉蓮拍板定調，集團朝開放平台策略轉型。因此，在裕隆與鴻海宣布成立合資公司後，納智捷將會是集團發展新能源車的一塊重要拼圖。

簡單來說，未來合資新公司不做品牌，會投入新能源車開發，向全球市場尋求代工、合作機會。裕隆集團指出，未來納智捷會成為新合資公司的重要客戶之一，在開放平台的架構下，以輕資產的方式繼續發展自有品牌汽車。

納智捷退出中國市場，裕隆：雙方股東協商中

股東會上另一個關注重點，是納智捷是否退出中國市場，小股東發言時再度怒批：「大陸方面的投資，一片滿江紅，尤其中國納智捷。」質疑東風裕隆未來將何去何從，針對犀利提問，嚴陳莉蓮仍舊沒有發言回應。

股東會上裕隆副董事長陳國榮僅回應：「雙方股東正在協商中，有進一步結果，會再跟大家報告。」據了解，納智捷將正式退出中國市場。

裕隆集團前董事長嚴凱泰的心願，是將納智捷推向中國市場。2010年12月，裕隆跟與中國東風公司，以雙方各持股50%的方式，合資成立「東風裕隆」，作為納智捷在中國的生產基地，是裕隆發展自主品牌重要的關鍵之一。

不過，近年中國車市表現狀況不佳，導致納智捷在中國銷量銳減，銷量從每年10萬台的高峰，掉到去年年銷售台數掉到只剩2,000多台。受到影響的不只是東風裕隆，就連跟法國雷諾汽車合資的「東風雷諾汽車」，也在今年四月宣布退出市場。

小股東發言時怒批：「大陸方面的投資，一片滿江紅，尤其中國納智捷。」質疑東風裕隆未來將何去何從，針對犀利提問，嚴陳莉蓮未發言回應。 攝影 / 蔡仁譯

去年裕隆大舉認列轉投資事業資產減損後，裕隆跟東風兩大股東都停止增資。年初的法說會上，裕隆總經理姚振祥曾說：「大陸（指東風裕隆）因自主品牌策略調整，正在與大股東討論未來經營方向。」暗示東風裕隆可能走上結束之路。

裕隆員工私下表示，裕隆與東風雙方股數各有50%，退出中國不是說退就退，他分析：「納智捷要在中國重新起來不容易，未來確定會在中國市場慢慢淡出。」

而退出市場會是選項之一，不過，還必須考量到中國車主售後服務等問題，未來跟東風的合作，該以何種方式延續下去，細節仍在討論中。

責任編輯：陳映璇