5G時代展開，科技巨頭們紛紛展開自主機器人及自駕車軟體佈局，鴻海跟廣達不約而同看上工業電腦廠商凌華，展開合資結盟計畫，背後是什麼計策？

工業電腦廠商凌華科技今年大動作跟科技大廠們合作，轉型規模前所未見。

凌華8月將與廣達轉投資日本自動駕駛軟體新創Tier IV一同領投，認購中國一家自駕車中介軟體開發商AutoCore（奧特酷） Pre A輪融資，共取得12%股權；另一頭，凌華與鴻海合資成立的自主移動機器人公司FARobot（法博智能移動）已經成立，初期資本額2億元，凌華持股49%。

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今年初，友達公開收購凌華成為大股東，凌華藉此加速展開對智慧工廠的理解，目前已派員進駐友達面板廠，對機器視覺檢測（AOI）等應用做研究。凌華財務長鄒大智指出，雙方的合作效益包括：第四季就將對友達VIP級車用及零售客戶開始銷售工業電腦，並對友達轉投資多媒體廣告新創供貨，同時藉由增進對智慧工廠專業知識（Know-How）及場域的理解，後續對凌華轉型解決方案供應商有幫助。

友達董事長彭双浪今年初公開收購凌華。 蔡仁譯攝影

凌華、鴻海合資「法博智能」，發展MR自主機器人

而鴻海6月宣佈將與凌華合資自主移動機器人公司(Autonomous Mobile Robot, AMR)，該合資公司也正式在7月31日完成註冊，中文命名法博智能移動，英文為FARobot，雖額定資本額9億元，但初期資本額先注資2億元，凌華出資9800萬元持股49%，鴻海持股51%。

法博智能董事長由鴻海指派，由鴻揚創業投資股份有限公司代表人杜墨璽擔任，總經理則由凌華新世代機器人平台事業處總監陳家榜擔任，鴻海總計持有3席董事，凌華2席。

鴻海董事長劉揚偉的3＋3計畫，要帶領鴻海佈局佈局「電動車、數位健康、機器人」產業，及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」。 鴻海

對於這個合作，凌華董事長劉鈞認為，是為了5G時代自駕車及智慧工廠做準備。鄒大智補充，法博智能將投入自主機器人AMR開發，預計年底前開發完成，開發完成後將在鴻海智慧工廠運作測試，通過測試將可望對外銷售，解決多數智慧工廠痛點。

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自主機器人的特點在於，機器人跟機器人之間能做智能協作溝通，就像2台掃地機器人可以互相溝通，各掃房子的一半空間一樣，即使突然壞掉一台，或多加入一台，都能自然協作分工，不需要重新設定，但關鍵是訊號的即時性，也被視為5G智慧工廠的典型應用。

群體智慧系統（SWARM Intelligence）一旦完成開發，未來除智慧工廠，也能應用在智慧城市或智慧醫療等場域，「群體機器人的開發挑戰不是機器人本身，而是IT整合力。」鄒大智補充。

凌華、日企入股中國自駕車新創，背後有廣達撐腰

而更令人驚訝是，凌華跟廣達集團的緊密合作。廣達不只是幫特斯拉設計代工ECU（中央處理單元），2019年也參與日本新創Tier IV A輪融資，砸約900萬美元入股，取得這家以Autoware自動駕駛開源軟體平台的自駕車軟體新創主導權。

而凌華則除日前宣佈與Tier IV及工研院合作，籌組自駕車聯盟。5日更宣佈，將與Tier IV 及中國的AutoCore.ai共同開發自駕車和移動式機器人都可使用的「異質運算平台」安全中介軟體，間接與廣達的自駕車佈局連成一氣。

為加強合作，凌華跟Tier IV也各別出資200萬美元，認購AutoCore.ai PreA融資，分別取得6%股權。凌華指出，這些合作目的都是為了讓「自動駕駛普及化」。

鄒大智指出，三方合資將鎖定一線及二線汽車零件供應商提供自駕車中介軟體平台，並銷售中央處理單元，提供資料分散式服務（DDS），讓這個自駕車中介軟體平台可以符合汽車安全要求，又能協助收集車上各種感測器回傳數據，做即時的決策。

凌華在自主移動機器人及未來自駕車發展上積極佈局，目前已經是Autoware基金會和ROS 2（機器人作業系統 ）)技術指導委員會成員。

凌華5日法說會公佈2020上半年合併營收46.3億元，年減11.3%，每股稅後純益EPS為0.53元，其中第二季比首季衰退69%。展望第三季，公司預估與第二季相當，第四季將可望恢復成長，下半年仍將優於上半年，四大海外區域中，中國表現一枝獨秀，今年可望達成原訂7000萬美元目標。