工業4.0的趨勢席捲全球，上半年受疫情影響，仰賴大量人力的製造業遭遇阻礙，使無人工廠的概念備受關注。

全台最大智慧製造主題展會Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展，將於8月19-22日台北南港展覽館一、二館隆重登場！展期四天8大主題齊聚一堂，包括：「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台北國際模具暨模具製造設備展」、兩年一度的「台北國際流體傳動與智能控制展」與「台北國際數位化機械要素展」以及第二屆「台北國際冷鏈科技展」。以未來工廠為主題，展示從製造端到應用端的軟硬體設備及整合系統，提供業者改善製程、提高附加價值的升級轉型策略。

機器人×自動化，佈局人機協作時代

台灣在機器人與自動化領域的實力在國際上備受肯定，本屆國內參展商包含機械手臂暨關鍵零組件龍頭上銀、自動化生產製程設備大廠盟立自動化、協作機器人先驅達明機器人、運動控制及伺服馬達巨擘台達電子、工廠升級自動化決方案供應商廣運機械，以及AI 3D機器視覺專家所羅門、工業電腦領導者研華等企業；外商公司則有機械手臂頂尖品牌ABB、同為四大家族之一的FANUC（世紀貿易），及自動化產線設備整合供應商PANASONIC、EPSON、MITSUBISHI等；除企業外本展亦獲研發單位支持，包括科技部及精機中心、工研院、金工中心等參與，共同為這場亞洲首發的工業4.0年度盛會揭開序幕。

模具邁向4.0智慧化，3D列印從工廠走進家中

模具產業受工業4.0概念啟發，推動「T零量產」導入軟體技術及工業數據分析，藉此提升設計及生產質量，今年參展商有：梧濟、徠通、台灣中澤、昱來、科盛、富強鑫、富雄鋼模等，從鋼材、線切割技術、分析軟體到射出成型機，完整呈現模具產業智慧化生產歷程。主辦單位之一台灣區電腦輔助成型技術交流協會（ACMT）成立「聯合技術主題館」，搭配現場講座及導覽活動，展示先進模具成型技術及物聯網智慧模具管理等精彩內容。3D列印展今年加入生力軍台北科技大學「大量客製化積層製造研究中心」發表學界研究成果；醫療與工業級機台應用由揚明光學（MIICRAFT）、實威國際、品測、工研院、中佑精材、可成、勝博、茂太領軍，展示高精密3D列印技術；消費型設備供應商如：天馬、達億、三帝瑪、新光合纖、明燿、普羅森、元力智庫、邁雅等，可滿足職業玩家及業餘新手多元化設備與耗材需求。

智慧物流攜冷鏈搶「鮮」機，流體傳動匯聚工廠量能

受惠宅經濟配送需求升溫，物流業者力拼智慧升級，搭配冷鏈科技搶占商機。今年物流展與冷鏈展二度同台登場，從倉儲、配送到銷售，一條龍呈現智慧物流產業鏈。由福泰益、三橋科技、恆智、整技、旭貿展出物流展每年焦點－AGV自走搬運車；冷鏈科技以台灣藤友及邰利為亮點，展出冷鏈配送設備及創新冷鏈物流配送整體規劃；世倉國際、中強光電、漢錸科技針對物流倉儲三大痛點：空間、人工、分揀效率，帶來整廠系統整合解決方案，幫助企業節省固定成本，提升市場競爭力。睽違兩年再度登場的流體傳動展，齊聚七洋、亞德克、康百世、全氟、油田、泉溢等知名參展商，針對智慧工廠的空壓、油壓傳動系統及密封零組件提供堅強的技術後盾，讓製造業主無後顧之憂。

攜手各界菁英接軌產業，多元活動打造逛展豐富體驗

展會同期舉辦多場專業活動，「TAIROA 國際論壇」邀請到上銀、研華、穩懋、東元四大企業領導人針對全球布局、數位化趨勢、產業轉型等面相提供領袖觀點；「TAIROA工業機器人論壇」由ABB、STÄUBLI、FANUC、KUKA、達明機器人等機器人產業領頭羊分享變局下的差異化實力。

模具公會今年邀請阿博格、雙葉電子、工研院及富強鑫舉辦「模具智慧製造與應用研討會」，展示高技術含量及高附加價值的智慧模具應用；ACMT則針對模具數位轉型提出「IT與OT的相遇」新觀點，並率科盛、型創領銜發表智慧成型技術。

物流技術與戰略雜誌社籌劃「現代物流沙龍」，將由永聯物流、長榮、南亞塑膠、台朔重工、立鏢機器人、三橋科技、漢錸科技共同探討突破傳統觀點的新零售與新物流趨勢。適逢三十周年慶的流體傳動公會策辦「流體傳動與智能控制技術研討會」，由全台工程及智慧智造相關學研單位派出博士陣容，分為液壓、氣壓雙主軸發表流體傳動學界研究成果。三維列印協會以會員為核心，舉辦「會員成果暨新產品發表會」，由普立得科技、北科大－大量客製化積層製造研究中心、金工中心、臺科大－高速3D列印研究中心等單位聯手呈現。

因應全球疫情邊境管制，為使全球各地參觀者可以不受距離影響參與本次展會，主辦單位特別規劃豐富的直播活動，邀請各界分享疫情下如何調整佈局及轉型策略，參與公司除了智慧製造龍頭大廠外，還包含機械手臂先驅東佑達、智能報工解決方案供應商零次方科技、深究機器手臂觸覺感知的的原見（Touché Solutions）、3D列印機製造大廠三緯，以及信錦、揚明光學、七洋等企業。有興趣的觀眾可於展期間鎖定「展昭展覽網」或「展昭科技展」粉絲專頁。

在新冠疫情震盪全球產業的情勢下，今年展會也特別籌辦「防疫主題專區」，集結防疫機器人、感測儀器、智慧辨識、遠端應用等參展商，展示最前沿的防疫解決方案，旗下成員創科智盈、禾企電子、禾煜、睿怡等，將出動產品在展覽現場協助體溫量測及環境消毒的工作，期望凝聚各界的力量，向世界展示Taiwan can help的決心，為抗疫行動發揮1+1>2的效益。

主辦單位之一展昭公司表示，工廠轉型升級並非大型企業才需要，中小型企業更需藉由「數位轉型」提升競爭力及開發新市場，因此Intelligent Asia以未來工廠的概念作為主軸呈現智慧製造產業鏈，並攜手中國生產力中心（CPC）推出「智造四診：免費工廠健檢會談」，讓不同類型及規模的企業主，都能透過參觀展覽與專業活動為自家工廠施行年度體檢。8月19至22日到南港展覽館Intelligent Asia雙館展出，一次滿足所有工廠升級需求。

近日外籍人士離境後確診案例頻傳，中央疫情指揮中心指示，出入醫療照護機構、大眾運輸工具、宗教場所、展演競賽場所、娛樂場所、賣場市集、教育學習場所、大型活動等8大場所「務必」戴口罩，並落實「實聯制」。請參觀業者務必配合先上網進行參觀登記，並於參觀全程配戴口罩。

觀眾參觀登記請上：www.chanchao.com.tw/IntelligentAsia