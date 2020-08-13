百視達是許多人的青春回憶，讓全球最後一間門市成了不少電影愛好者朝聖地。現在這家僅存的百視達攜手Airbnb，將門市轉為住宿房源，限期開放！

還記得百視達嗎？Airbnb宣布攜手全球最後一間百視達（BLOCKBUSTER）推出「夜宿計畫」，將百視達門市轉換為期間限定的Airbnb房源，並為電影迷打造專屬的90年代復古套房，並享受不間斷的電影馬拉松派對。

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百視達於1997年進軍台灣，巔峰時期全台共有134家門市，會員數高達330萬人，承載著許多台灣人集體的回憶。然而，隨著影音串流平台的崛起，結束所有直營門市，讓許多網友紛紛大嘆「時代的眼淚」。

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承載90年代影迷集體回憶！Airbnb攜手全球最後一間百視達推4美元夜宿計劃

全球最後一間百視達位於美國奧勒岡州（Oregon），吸引不少電影愛好者慕名朝聖，亦是許多知名電影爭相拍攝的景點。門市經理Sandi Harding特別與Airbnb攜手，將門市轉為期間限定的Airbnb住宿房源。

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美國時間8月17日下午1點開始，民眾即可以於Airbnb預訂9月18日-20 日的「夜宿百視達計畫」，只要花費租借一部電影的3.99美元，再加1 分錢，就可以4美元（不到新台幣120元）的價格預訂其中一晚的住宿，並進行無限的電影馬拉松，一起向青春回憶道別。

百視達店員親上線！Airbnb讓你一通電話得到專屬電影推薦

受疫情影響，位於台灣或世界其他地區的電影迷們，也許無法一睹最後一間百視達的風采，Airbnb也推出熱線活動，讓全球民眾無須出國也宛如親臨現場。

另外，許多顧客都喜歡讓店員為他們推薦適合的電影，Airbnb也熱線服務，只要打通電話，就會有店員根據你的興趣推薦專屬電影清單，由「真人演算法（Callgorithm）」取代當今影音平台流行的人工智慧演算法，為用戶送上回憶中的租片體驗。

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責任編輯：錢玉紘