替M17在日本打下輝煌戰功，讓日本成為M17最大收入來源的日本CEO小野裕史，已正式升任M17的全球CEO。

M17 Entertainment（以下簡稱M17）於今（17）正式宣佈，日本直播互動社群平台17 LIVE日本CEO小野裕史將接任M17全球CEO。

前CEO暨M17共同創辦人、董事長潘杰賢將卸任全球CEO一職，但仍繼續擔任董事長與非執行主席（non-executive chairman）。非執行主席一職不參與公司的日常營運，但仍負責接收CEO的回報並與董事會溝通。

從M17投資人到全球CEO

2017年負責從零開始拓展日本業務的小野裕史，在相當短的時間內就帶領日本17 LIVE成為當地最大的直播平台，也讓日本成為M17最大市場，也是為M17帶來最大營收的小金雞。

M17的市場現在包含台灣、香港、新加坡、馬來西亞、美國和中東，以及在2019年收購MeMe直播所拓展的印度市場。

M17董事長兼前CEO潘杰賢指出，2017年小野裕史建立並開創日本市場，直至今日，日本已成為Ｍ17集團最大收入來源，「期待未來在小野裕史領導下，M17集團能持續在日本和國際上更加穩健並快速發展。」

小野裕史出生於1974年，在2000年參與創立CyberAgent Mobile成為第一位員工，2008年從CyberAgent Mobile高級董事總經理職務退休。同年，小野裕史成為創投Infinity Ventures的共同創辦人，而該創投也為M17的投資人之一。

2017年小野裕史負責領軍開拓日本市場，登陸半年即突破百萬下載量。2020年成為M17全球CEO後，小野裕史也從Infinity Ventures退休。

日本CEO上任全球CEO，M17的IPO夢再起？

M17集團在今年動作連連，包含在今年5月完成新台幣8億元的D輪募資，並在同月將旗下交友服務Paktor出售給新加坡的資本市場諮詢及投資公司Kollective Ventures（KV）。雖然Paktor是潘杰賢的起家厝，但根據M17的說法，出售Paktor能讓M17更加專注在直播業務上。

而M17自2017年進軍日本市場後，就不斷傳出營運上的好消息，不管是僅花一年的時間就成為日本直播霸主，甚至成為M17最大的營收來源，在這段時間外界不斷有M17有可能獨立於日本上市的傳言，在小野裕史接任全球CEO後，似乎又增添了一點可能性。

2018年6月，M17在紐約證交所上市失敗，歷經了2年的時間，重新啟動IPO似乎也有了新轉機，也讓人十分期待。

責任編輯：錢玉紘