2017年，Paktor與17直播合併為M17集團，婚姻只維持了短短三年的時間，M17便決定將Paktor售出。

M17集團於今（22）正式宣布，將交友服務Paktor，包含旗下實體約會服務與台灣團隊打造的語音交友App Goodnight出售給新加坡的資本市場諮詢及投資公司Kollective Ventures（KV），具體金額則未透露。

Paktor證實已出售。 Paktor官網

2017年4月，17直播與Paktor合併成立M17集團，由時任Paktor執行長潘杰賢出任M17執行長；經過3年的時間就宣布分道揚鑣，還是將潘杰賢2013年親手創立的Paktor賣掉，也讓人感嘆網路產業的快速變動。

KV為什麼收購Paktor？

KV的管理夥伴Kheng Lian Ho提到收購Paktor的原因：「我們對Paktor的管理層已經有多年了解，Paktor是一個強而有力的資產，旗下有許多非常有潛力的產品。近幾年，交友產業在亞洲區迅速發展，我們期待在不遠的將來展現出更多的成長。」

Kheng Lian Ho過去與M17集團交好，也曾擔任創立17直播的藝人黃立成所推出的密碼貨幣秘銀的顧問，而收購Paktor，也是KV一改過去單純的股權投資，首度出手買下一間公司。

交友、約會產業產業的確快速成長，全球交友產業上市公司的總價值已超過了250億美元。在2019年研調機構App Annie所發布的調查中，交友App Tinder也拿下了遊戲之外最賺錢App的寶座。

而在被收購之後，Paktor將往「視訊」與「語音」兩個交友產品持續前進。Paktor執行長Shn Juay則將繼續留任，她分享道：「我們對於加入KV家庭感到興奮。在KV團隊的助益之下，我們將可以更近一步展開視訊交友及語音交友的領域。全球已經體現出交友市場的巨大潛能，但在亞洲，這領域才剛起步。」

M17為什麼賣掉Paktor？

根據M17的說法，出售Paktor的主要好處是讓Paktor更有彈性及資本實力在交友產業的全力，也能讓M17更專注在核心直播業務上。

M17也補充說明，未來最重要的市場將是日本和其他新市場（包含美國、中東、印度等）。尤其日本的直播市場預計在2022年突破10億美元（約為新台幣300億元），將是M17最重要的衝刺目標。

回到2017年17直播與Paktor合併為M17集團時，雙方採用「股份交換」（Share swap）的形式合作。而M17也向《數位時代》確認出售Paktor後，M17已完全不再擁有Paktor的股份，「但我們仍可能有業務上的合作。」

不過，M17的直播團隊與Paktor團隊本身就是獨立的，僅存在部分專案支援，若Paktor是獲利狀態，似乎也不急於出售。對於Paktor的財務狀態，M17僅說：「Paktor在台灣和東南亞地區頂級交友市場處於有利地位。」但在出售之前，Paktor傳出大幅度的人員裁減。對此，M17表示，過去一段時間的確精簡了5%人力，剩下約150名員工，是公司定期評估運營模式和總體盈利目標後作出決定，關鍵的團隊仍正常運行。

責任編輯：蕭閔云