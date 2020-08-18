全球最大的無人機製造商大疆創新正在裁員，銷售和市場部門是裁員重點。目前，其深圳總部的相關團隊已從180人削減至60人，砍掉近三分之一。

據知情人士透露，由於在關鍵市場面臨新冠疫情和政治壓力等因素影響，無人機巨頭大疆公司的全球銷售和行銷團隊都在大幅裁員。

知情人士表示，近幾個月來，這家全球最大的無人機製造商已將其深圳總部的企業銷售和營銷團隊從180人削減至60人，消費者業務方面也進行了類似的裁員。大疆的全球影音製作團隊曾幫助凸顯該公司無人機的拍攝潛力，現已從鼎盛時期的40到50人縮減至3人左右。在韓國，一個六人的行銷團隊已經被解僱。

大疆發言人表示，該公司在經歷了多年的強勁成長後，2019年意識到其結構「變得難以管理」，為此「我們不得不做出一些艱難的決定來重新調整人事，以便我們能夠在充滿挑戰的時期繼續實現我們的業務目標」。這位發言人還表示，上述裁員數字「非常不準確」，沒有計入新員工或內部調動，但他拒絕提供具體數字。

許多消息人士稱，大疆正尋求對其約1.4萬名員工進行「瘦身」。一位前資深員工表示：「2015年後，我們的收入猛增，我們始終在招聘員工，卻沒有建立起合適的結構，讓我們從一家新創公司成長為一家大公司。」另一位前資深員工說，大疆執行長汪滔的一位密友將此次裁員比作「長征」，並堅信最終會取得豐厚回報。

大疆控制著消費和工業無人機市場70%以上的份額，據市場研究公司Frost&Sullivan估計，這個市場今年的價值將達到84億美元。2015年，幻影3無人機透過其安裝的旋轉攝影鏡頭將航空攝影帶給了更多主流觀眾，而Inspire 1在許多好萊塢製片廠取代了直升機。在企業方面，大疆無人機幫助追蹤野火，檢查煉油廠洩漏的管道，並為建築項目繪製3D地圖，還有許多其他應用。

但大疆在美國面臨著越來越大的壓力。今年1月，美國內政部因安全問題停飛了大疆無人機機隊，該公司表示這些問題沒有任何事實依據。上個月，法國和美國的研究人員表示，大疆的行動應用程式收集的信息遠遠超過了它的需要。大疆對此表示，這份報告包含「不準確和誤導性的陳述」。

有些接受採訪的前員工表示，他們被告知將被裁員，因為新冠疫情影響了銷售，不過該公司內部幾乎沒有提供有關其業務前景的信息。其他人指出，地緣政治因素可能是該公司所謂「改革」的原因。內部人士說，裁員始於3月份，當時汪滔下令即將上任的行銷副總裁陳慕儒裁減三分之二的行銷和銷售人員。

大疆的投資者包括美國創業投資巨頭紅杉資本（Sequoia Capital）和Accel，該公司沒有發布任何財務信息，無法確定該公司是否實現盈利，也無法確定疫情對其銷售的影響程度。發言人表示，與許多公司相比，疫情對大疆的影響相對較輕。長期以來，分析師始終在猜測大疆會進行首次公開募股（IPO），但沒有跡象表明此類計劃正在進行中。紅杉資本與Accel沒有回覆記者的置評請求。

責任編輯：蕭閔云

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