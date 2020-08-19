因台灣生育率低迷，再加上疫情導致人口社會增加呈現負值，台灣總人口將於今年轉為負成長，並在5年後邁入超高齡社會。

國家發展委員會（以下簡稱國發會）於今（18）舉辦第78次委員會議。其中針對中華民國人口推估（2020年至2070年），國發會表示總人口將於2020年開始呈現負成長，除了出生數低於死亡數之外，因國際遷徙為主的社會增加，也受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，社會增加罕見呈現負值。

2020年至2070年人口推估：台灣5年後進入超高齡社會

國發會發布「中華民國人口推估（2020至2070年）報告」，主要發現了三大變動：

第一，依據本次推估， 總人口將於今（2020）年開始轉呈負成長 ，較前次推估提前2年，主要是因今年出生數將低於死亡數，人口開始呈現自然減少（與前次推估相同），且因國際遷徙為主的社會增加，今年以來受武漢肺炎疫情影響，將罕見呈現負值，無法彌補自然減少之人數。

第二，隨0-14歲幼年人口下降，再加上我國醫療水準提升，國人壽命延長，65歲以上老年人口占比將相對提高，預估5年後（2025年）我國將進入超高齡社會（65歲人口占比超過20%），較前次推估提前1年。

第三，人口紅利期間延至2027年，較前次推估延長1年。人口紅利是指青壯年人口（15-64歲）占總人口比重高於66.7％，工作年齡人口相對其他年齡層充沛，有利經濟發展。

國發會主委龔明鑫表示，為了因應我國人口結構變遷的趨勢，行政團隊已由提升生育率、強化勞動力結構、高齡化調適等三大面向著手，包含落實「0至6歲國家一起養」政策，並由青年薪資、就業、住宅等多面向協助建構完善生養環境；

以及，強化育才與攬才，鼓勵中高齡就業，以充裕勞動力，並提升整體生產力；最後，因應高齡者多元需求，建構共融自主的高齡社會。