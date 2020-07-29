MyData是集合31項個人資料的平台，包含戶籍、財產資料、車籍資料等，民眾可以在一個平台上直接下載，或是授權給其他部會與企業。

國家發展委員會（國發會）於今（29）宣布，「數位服務個人化平台（以下簡稱MyData）」正式展開試營運作業。

民眾可以自行登入MyData平台，經身份驗證及個人同意後，自行下載31項個人資料（如戶籍資料、財產資料等），也可以用數位檔案替代紙本進行各項臨櫃申辦作業等。

最便利的地方，是過去民眾的資料散落在各大機關，礙於個資問題各部會無法流通，而MyData則是一個統整的大平台，在民眾經過驗證且同意後，可以直接跨機關下載31項個人資料之外，也可以授權給其他部會或第三方平台做加值應用。

《數位時代》整理了5大問題，讓民眾更加理解MyData到底能做什麼。

Q：MyData到底是什麼？

MyData的核心概念，是提供一個平台，讓民眾可以跨部會下載各種原先就屬於自己的資料，也可以將這些資料提供給政府機關或合作企業（如銀行）使用。

Q：MyData平台有什麼服務？

目前MyData提供三種服務：

如個人戶籍資料，在通過驗證後，民眾也可以簡單地自行下載使用。 MyData

Ｑ：我可以取得哪些資料？

內政部7項資料：個人戶籍資料、親屬關係資料（範圍為父母、配偶、子女）、現戶全戶戶籍資料、戶政國民身分證影像、地籍及實價資料、近一年入山申請資料、交通事故資料申請紀錄。

財政部7項資料：財產資料、個人所得資料、核發使用牌照稅繳納證明、申請核發房屋稅繳納證明、綜所稅及房地合一稅繳納與欠稅及退稅紀錄、手機條碼載具發票清單查詢、手機條碼單一發票消費明細。

經濟部2項資料：公司負責人、董監事與經理人之公司登記資料以及商業負責人、合夥人、經理人及法定代理人之商業登記資料。

交通部6項資料：車籍資料、駕籍資料、違規資料、工商憑證、ETC欠費資料、導遊人員執業證資訊（合法效期內）、領隊人員執業證資訊（合法期效內）。

勞動部5項資料：勞工保險被保險人投保資料（明細）、勞保年金給付資料、國民年金給付資料、勞工提繳異動資料、勞保就保農保給付明細資料。

衛福部3項資料：個人投退保資料、保險費繳納紀錄、低收入及中低收入戶列冊。

教育部1項資料：全國高級中等學校學生學籍資料（105學年度迄今）。

Q：怎麼使用MyData查看與下載個人資料？

首次使用的民眾，必須使用自然人憑證或工商憑證卡片、健保卡，又或者利用TW FidO進行申辦。驗證過後就能單純使用「動態密碼」透過手機簡訊或電子郵件進行驗證。

Q：會不會有資安問題？

為保護個人隱私，MyData平台並不會留存民眾的個人資料，民眾下載資料也只是「當次同意下載」，並非永遠同意資料被取用。

而根據國發會的說法，MyData與機關（構）間個人資料在傳輸過程及產製資料檔案時皆進行加密，且已經由第三方透明與客觀稽核下通過檢驗，於109年通過國際ISO27001資訊安全標準驗證，確保符合國際資訊安全標準要求。

責任編輯：蕭閔云