企業軟體巨頭Oracle也傳出有意收購TikTok美國業務，為何看似與消費者零接觸的B2B企業，會想要收購一間社群平台？

在美國總統川普正式簽署行政命令，要求TikTok在90天內出售或拆分美國業務後，Oracle（甲骨文）也傳出加入戰局，正與字節跳動進行協商，試圖收購TikTok的美國、加拿大、澳洲及紐西蘭業務。

「我認為Oracle是一間很棒的企業。」美國總統川普在週二透露，他認為這間企業軟體巨頭有機會買下TikTok的美國業務。Oracle共同創辦人賴利．艾利森（Larry Ellison）曾公開支持川普，而川普也曾稱他是位「大人物」。

有傳言指出，Oracle正與字節跳動的投資者接洽，包括紅杉資本、General Atlantic等投資公司，協商收購TikTok的美加紐澳業務，踏足與微軟的收購競爭。

雖然Oracle及TikTok雙方皆未對這項傳言發表聲明，但Oracle打算買下TikTok的風聲，已令其股價上漲2.2%。

沒有經營消費者業務，為何Oracle想拿下TikTok？

從川普預告封殺TikTok以來，外界紛紛猜測哪些企業可能會追求這位美娘子，但Oracle或許從來不是各方設想的人選。

Oracle專注經營企業軟體與雲端業務，對消費者業務幾乎毫無涉略，因此有意收購TikTok的消息才如此令外界訝異，這同時也標誌著其未來策略方針可能已經出現變化。

社群平台乍看之下似乎與Oracle的業務是兩條平行線，但其蘊藏的豐富數據，卻是帶動其廣告業務成長的重要動能。 shutterstock

雖然Oracle的核心業務，與TikTok的目標客群看似兩條平行線，但若能接收其在美國超過1億的用戶，對Oracle仍然是項利多。TikTok坐擁的龐大用戶數據，也已經超出社交領域的範疇，成為各方企業競逐的目標。

與另一位主要追求者微軟相比，兩者同樣成立於1970年代，但微軟成功轉型雲端運算服務，迄今成為雲端領域的前三大巨頭之一，與亞馬遜、Google並列。但Oracle相對就表現平平，截至5月底的季度財報營收才下滑6.3%。

先前有消息指出，TikTok目前龐大用戶資料基本存在Google Cloud上，一旦TikTok從母公司剝離，勢必會需要尋找新業者協助儲存用戶數據，是Oracle將這位大客戶納入麾下的契機。

儘管Oracle沒有經營消費者業務，但他們正著眼於廣告市場商機，包括透過資料雲端建立的資料仲介業務，經營向廣告業者銷售用戶資料的服務。艾利森曾宣稱，他們擁有的消費者資料，僅次於社群巨頭Facebook，更夠精準地幫助企業瞄準目標客群。

然而2018年爆發的劍橋分析事件，令Facebook廣告移除第三方數據，使得Oracle更難以替廣告業者尋找客群；歐洲隱私法GDPR也限制了追蹤消費者資訊的方式，種種影響令該部門一年內營收下滑15%、裁掉5%員工，負責人也因此下台。

《彭博社》分析，倘若成功收購TikTok，Oracle便能獲得一個擁有上億用戶的社群平台，獲取消費者數據不必受制於Facebook外，廣告主甚至可以直接在TikTok上投放廣告，且加強北美及紐澳業務，也有助於減輕歐洲業務受挫的影響。

不過，就如比爾蓋茲先前曾形容TikTok是一杯「誘人毒酒」，假使Oracle收購TikTok，也必須面對一切投注於社群平台的審視目光，例如如何杜絕平台上的有害內容、假消息流竄。

TikTok潛在買家一一浮現，誰最有機會拔得頭籌？

從川普下令封殺TikTok至今，一共傳出三間有意收購TikTok美國業務的企業，分別是微軟、推特與Oracle。

按照目前的情勢來看，推特礙於規模最沒有機會取得併購機會，TikTok估值上看500億美元，預估成交價會落在200億至500億美元之間，並非當前市值300億美元的推特，能夠輕易負擔的費用。

中國社群媒體分析師馬修．布倫南（Matthew Brennan）表示，字節跳動眼中的理想買家，必須是資金雄厚且願意支付高價的企業。微軟及Oracle都符合這項條件，不過微軟又更為有利一些，目前Oracle手頭現金達430億美元，而微軟則約為1,360億美元。

微軟無論在規模或所處領域上的優勢，都更有望成為TikTok的最終買家。 ShutterStock

微軟及Oracle雲端巨頭身份，也是收購TikTok的一項優勢所在。顧問公司Nucleus Research分析師丹尼爾．艾爾曼（Daniel Elman）就指出，若TikTok不必向外界的雲端供應商支付伺服器費用，每年可省下數十億美元的開銷。

雖然目前微軟看起來是最有利的買家，但隨著時間逐步逼近川普設下的最後期限，可能將有更多潛在買家浮上檯面，中美關係也可能再次出現變數，TikTok美國業務最後究竟會花落誰家，目前恐怕還很有很多變數。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、CNBC、Reuter