美國總統川普日前表示，將對更多中國科技公司施壓，而中國電商巨頭阿里巴巴有可能就是下一個目標。

繼華為、中芯、TikTok和WeChat之後，美國政府持續實行乾淨網路計畫（Clean Network Program），美國總統川普日前表示，將對更多中國科技公司施壓，而中國電商巨頭阿里巴巴有可能就是下一個目標。

美國總統唐納德·川普（Donald Trump）上週五寬限字節跳動處理TikTok美國業務的時間，由45天延長至90天，讓截止時間更新為11月12日，考量今年11月3日也將是美國總統大選的日子，預料美國對中國科技公司實施禁令的衝突，將將成為中美貿易談判的策略，使微軟收購TikTok美國業務增加更多不確定性。

此外，川普政府日前透過行政命令禁止美國企業與WeChat有任何「貿易」往來，但詳細禁止的範圍並未給予明確指示。由於WeChat業務廣泛，包括行動支付、通訊、廣告、內容等等，因此市場也開始討論此禁令對涉及中國業務的美國企業恐將造成的影響。

由於WeChat母公司騰訊投資不少美國公司，包括特斯拉（Tesla）、環球音樂（Universal Music Group）、Epic Games等範圍廣泛，和紅杉資本、願景基金同為重要的投資人，而騰訊在上週三的財報會議中回應，目前美國行政命令僅限於WeChat在美國的交易，而且微信在美國的用戶多為中國移民和留學生，並不影響騰訊在美國其他的業務發展。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Reuters UK、The Verge、CNN、Tencent