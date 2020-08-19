iKala宣布獲得5.1億元的B輪募資，包含台灣在內已進攻7個海外市場，未來將持續拓展馬來西亞與印尼。

專注於AI服務的iKala（愛卡拉）於今（19）宣布完成1,700萬美元（約為新台幣5.1億元）的B輪募資，目前看來是台灣新創2020年繼年初耐能智慧4,000萬美元、M17 3,000萬美元之後第三高的募資額。

領投方為緯創資通100%持有、專注於數位科技及軟體應用相關投資的緯創數技投資控股，單由緯創一家就出資1,500萬美元，並有和通創投集團及怡和創投參與續投，截至B輪iKala累計總募資金額為3,030萬美元（約為新台幣9.09億元），本輪資金將用於強化iKala AI研發能量、加速iKala擴張亞洲數位轉型及新零售版圖。

包含台灣在內，iKala將拓展亞洲9國市場

緯創此次入股將成為持股21.13%的大股東，官方表示，目標是持續發展數位科技及軟體產業次。以投資金額與所獲得的股份推估，iKala的估值至少為新台幣20億元。

面對新投資人的加入，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示（首圖右三）：「iKala今年在以AI驅動的數位轉型、數據行銷及新零售整體解決方案，皆有令人振奮的里程碑，期盼透過iKala的堅持，對有志投入軟體產業或走向國際的台灣人才，有一些鼓舞作用。」

立足台灣，展望未來拓展海外市場是iKala重要的目標，目前iKala的海外市場包含：泰國、越南、菲律賓、香港、新加坡、日本，預計在三年內展開馬來西亞與印尼市場，把版圖拓展至亞洲9國，以AI Commerce未來商務新戰略，構築東北亞及東南亞新零售市場經濟圈。

因應全球企業加速轉型創新及拓展新銷售通路的強勁需求，iKala今年陸續推出iKala Cloud及iKala Commerce等事業群，目前已有400家企業客戶、15,000個品牌主、14萬東南亞社群商家。

iKala Cloud是協助企業搭建商用雲端建設（Business Infrastructure）及商業智慧（Business Intelligence）運用的服務，如AI影音及圖片解決方案、雲端基礎架構等應用。

iKala Commerce則包含網紅數據庫與推薦系統KOL Radar，以及主力在東南亞的社群電商工具Shoplus。

因應消費典範轉移，iKala未來更將整合iKala Cloud與iKala Commerce能量，從數據及AI出發，進攻更廣大的社群電商新零售領域，接軌新通路、新市場、新策略、新商業模式，也期望讓世界看到台灣的軟實力。

緯創集團在iKala B輪募資中出資4.5億元

投資者緯創集團看好iKala的AI技術實力與海外市場部署領先進程，率先投資1,500萬美元（約為新台幣4.5億元）。原投資人和通創投集團及怡和創投，則看好iKala數據分析與自有AI技術，以及在數位轉型、商務應用的技術力，和東南亞跨國營運實力，於本輪持續挹注。

緯創資通副董事長暨新事業總經理黃柏漙表示：「台灣企業轉型模式，已從過去的供應鏈整合，變成創新轉型。緯創雖為硬體起家，近年積極布局轉型升級，從內而外，成果豐碩。未來更希望透過緯創與iKala的結合，拓展軟硬整合的觸角，幫助企業真正做到品牌加值、數位轉型。」

緯創集團多年前就開始布局投資新創，每年提撥10%研發經費投資與母公司本業相關的公司，幾乎屬於策略性投資。

前Google董事總經理簡立峰在退休後，成為iKala的董事之一。 iKala

iKala董事簡立峰指出：「台灣位於東亞中心，匯聚軟、硬體科技研發人才，很適合作為亞洲的AI人才庫及進攻海外市場版圖的核心基地。很高興看見台灣業界能與iKala攜手成為實現『台灣+1』的重要推手，也期許iKala透過以AI為核心的垂直整合服務及新零售服務，幫助企業拓展亞洲版圖。」

責任編輯：蕭閔云