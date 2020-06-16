以AI為核心的愛卡拉，宣布推出全新事業「iKala商務」，瞄準東南亞市場，將提供企業主更精準的行銷投放。

「日韓（東北亞）有2億的人口、東南亞有6億的人口，這些人口紅利都是接下來愛卡拉出海的機會，」作為愛卡拉董事的簡立峰這樣形容已經9歲、正要往海外發展的愛卡拉。

成軍9年，愛卡拉從原先提供雲端K歌服務的企業，隨著市場的改變進行數次關鍵轉型，成為現在擁有包括直播平台、提供AI Chatbot的「Shoplus」，或是網紅推薦引擎KOL Radar等不同產品的企業。今（2020）年初也成立iKala雲端，透過提供顧客數據平台（CDP）、雲端基礎建設等，協助企業數位轉型，目前營收佔整體的6～7成。

疫情中發現商機，愛卡拉帶新事業出海

iKala執行長程世嘉表示，受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響、加速企業對數位轉型的需求，也帶動愛卡拉今年第一季業績較去年成長逾45%；同時愛卡拉也看見亞洲市場的崛起，「 尤其在疫情下，包括泰國、越南等地的表現都讓人驚豔， 」簡立峰補充，這表示當地人民的紀律跟競爭力是值得被期待，台灣位處這個戰略版圖的中心位置，更要搶得先機。

簡立峰認為，危機就是轉機。尤其在疫情之下讓人發現不僅台灣，泰國、越南的表現也令人驚艷，顯示出當地民眾的高紀律，對位居亞洲戰略板塊中心的台灣來說，是不可錯過的商機。 簡永昌攝影

愛卡拉除了年初推出iKala雲端事業外，也將聚焦新零售。 透過整合既有全通路（實體）以及佈局社群新通路（虛擬）兩大策略，推出全新事業「iKala商務（iKala Commerce）」，希望能以AI賦能數據驅動企業銷售 。目標市場為東南亞，主要看到當地網路高使用率、社群發展等紅利，其中又以越南、泰國為主力先發。

東南亞含金量高，成愛卡拉新事業發展首選

環顧東南亞目前社群市場發展，根據《2019東南亞數字經濟報告》的內容顯示，東南亞人口約6.5億、目前已有3.6億的網路使用者，其中有9成還是透過手機上網；此外，該市場的數位經濟規模更首次於2019年突破1,000億美元（約新台幣3兆元），預計2025年更將上看3,000億美元（約新台幣9兆元），這些都是愛卡拉要先以iKala商務前進東南亞的主要原因。

東南亞市場以泰國、越南為首發，除了有後台數據分析外，主要看準當地的網路普及程度。以泰國6,640萬人口來說，已有超過7成網路使用率，且每人每天平均上網10小時20分鐘，相較全球6小時43分鐘來說高出不少；程世嘉表示，當地網路基礎建設佈局跟台灣差不多，因此能在服務的發展上提供相對好的使用體驗。

拼出消費者線上、線下輪廓，愛卡拉助精準行銷

「iKala商務」可以結合消費者線上瀏覽及線下消費軌跡，提供企業主更精準的行銷投放。

精準行銷恐因消費者線上使用習慣的破碎化而失去準度，愛卡拉靠線下手機的定位搜集消費者移動軌跡，並整合後台AI去比對線上資訊，盡可能拼湊線上、線下同一位消費者輪廓，維持精準行銷的目的。 mrmohock via shutterstock

程世嘉表示，不僅是Android手機，就連iOS系統只要有Google地圖等應用程式，透過網路定位都能即時傳送消費者線下移動軌跡；同時消費者在網路上的瀏覽軌跡也會被記錄，愛卡拉後台能利用AI辨識拼湊線上與線下數據，將消費者的輪廓能更清楚地勾勒出來，也能提高企業在投放數位廣告上的精準度，對於主打社群電商的東南亞市場來說更顯重要。

東南亞文化語言豐富，靠雇用當地人才接地氣

不過東南亞的文化、語言相對複雜，造就各個國家的使用習慣有所差異。在泰國成功的模式肯定無法直接複製到越南或馬來西亞等地，這也是為什麼程世嘉表示要直接雇用當地的人才，唯有如此才能找出當地消費者在零售上的習慣跟痛點，並協助優化平台。

面對東南亞語言、文化的豐富性造成的使用習慣差異度高，程世嘉表示愛卡拉會以聘用當地人才、接地氣的方式來了解各市場的不同需求，並針對平台進行個別的優化調整。 簡永昌攝影

他舉例，像Shoplus在越南就提供一個泰國沒有的服務：連接印表機。對越南的賣家來說，消費者在網路上下訂後，他們需要直接連線印表機、印出消費者的寄送資訊，減少重新填寫的時間成本，因此當地團隊便在Shoplus的後台進行調整，滿足越南市場的需求。

「台灣目前社群電商的表現佔整體（電商市場）約15%，且成長幅度不及東南亞，」程世嘉說，反觀日本、韓國在社群電商的表現更不及台灣，愛卡拉目前的出海計畫規劃，iKala雲端先往東北亞走、iKala商務先往東南亞去，但接著要在1-3年內把iKala雲端在東南亞落地，而iKala商務前進東北亞的時程仍在觀望。

目前iKala雲端表現佔營收6-7成左右，「但我們有信心一年後，透過佈局東南亞市場，iKala商務的營收表現將跟iKala雲端來到1:1。」程世嘉說。

責任編輯：陳映璇